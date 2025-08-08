Cum arată Andreea Marin în pantaloni scurți. Vedeta s-a afișat așa, iar reacțiile spun totul: „Ca la 20 de ani!”

Andreea Marin a reușit să atragă atenția pe rețelele de socializare cu o apariție îndrăzneață, dar elegantă.

După ce zilele trecute își îngrijorate urmăritorii cu un mesaj de pe patul de spital, Andreea Marin a revenit pe rețelele de socializare și radiază în ținuta pe care a ales să o poarte.

Citește și: Violeta Bănică, despre cum i-a fost influențată viața de celebritatea părinților săi. Ce a dezvăluit: „Singurul dezavantaj...”

Vedeta a postat pe Instagram mai multe imagini în care poartă o ținută stilată, formată din pantaloni scurți, un sacou alb oversized și pantofi stiletto în aceeași nuanță imaculată. Apariția este completată de o bluză delicată și accesorii discrete, dar elegante, precum cerceii lungi și machiajul natural care îi accentuează trăsăturile.

În una dintre fotografiile postate, Andreea Marin pozează cu încredere în fața oglinzii. Descrierea postării a fost una simplă, dar sugestivă: „Imaculat”, referindu-se, probabil, la nuanța predominantă a ținutei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Urmăritorii Andreei Marin au apreciat curajul vestimentar și prezența sa impecabilă: „Wow! Îmi place mult ținuta asta!”/„Cât de bine poți să arăți! Ești o încântare!”/„Ca la 20 de ani!”/„Sexy!”/„Îți stă superb!”/„Foarte bine vă stă, cred că ați găsit elixirul tinereții! Cu cât înaintați în vârstă, tot mai tânără arătați și mai frumoasă!”, au fost o parte dintre comentarii.

Citește și: Singura declarație a lui Adrian Brâncoveanu, după despărțirea de Andreea Marin. Au fost împreună opt ani

Andreea Marin a ajuns pe mâinile medicilor. Prezentatoarea TV a fost supusă unei intervenții. Ce s-a întâmplat

De curând, Andreea Marin și-a îngrijorat fanii după ce a dezvăluit că nu se simte foarte bine. În ultima perioadă, prezentatoarea TV s-a confruntat cu stresul și oboseala care și-au pus amprenta asupra corpului ei.

Pentru că este foarte activă în mediul online, vedeta nu a ezitat să le povestească prietenilor virtuali despre momentele grele prin care a trecut. Din cauza unor simptome ce i se păreau suspecte, aceasta s-a prezentat în cabinetul medicului pentru investigații.

„Nu e cea mai reușită poză, dar nici nu trebuie să fie și nu era menită să ajungă aici: am făcut-o în primele minute după trezirea din anestezia necesară pentru o intervenție medicală, eram pe un pat de spital și zâmbeam aparatului doar ca să o încurajez pe fiica mea ce aștepta vești de la mine cu emoție, avea nevoie să mă știe bine, știind că nu poate fi lângă mine ieri, ea e deja plecată peste ocean spre noua etapă din viața ei. Dar totul e bine când se termină cu bine: medicii minunați pe mâinile cărora m-am aflat ieri mi-au dat de veste că suspiciunile posibile care să explice simptomele acutizate recent nu se confirmă, fizic organele interne sunt bine.

Despre ce pot face, însă, stresul profund, grijile pe termen lung care nu te lasă să dormi luni la rând, problemele interioare sufletești nevindecate din trecut și adâncite de altele din prezent pe care le tot eviți și ascunzi, anxietatea ajunsă la atacuri de panică, senzația acută de lipsa de aer etc, vă voi povesti altădată. Cert e că, uneori, viața îți poate fi dată peste cap și calitatea ei poate să scadă îngrijorător, iar dacă nu îndepărtezi ceea ce îți creează acest serios dezechilibru, poți ajunge din om, neom, cum se spune.

Cu toată grija mea permanentă pentru sănătate, adeseori am luat pe umerii mei mult mai mult decât pot să duc, spunându-mi că eu sunt puternică și că… trebuie. Da, am putut, dar cu un cost pe care trebuie să învăț să îl evaluez corect, înainte de a mi-l asuma… sau nu. Și așa vă sfătuiesc și pe voi, să cântăriți atent ce și cât puteți duce, fără a sări peste limite”, a scris Andreea Marin într-o postare pe contul de Instagram.