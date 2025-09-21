Ce spune Cătălin Botezatu despre prietena sa, Raluca Bădulescu. Designerul a dat-o de gol: „Nu-i pasă de gura lumii”

Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu sunt prieteni de foarte mulți ani, iar legătura lor este una specială.

Recent, designerul a vorbit într-un interviu despre Raluca, care a luat parte la „Asia Express 2025” alături de fostul soț, Florin Stamin.

Ce spune Cătălin Botezatu despre prietena sa, Raluca Bădulescu

Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre prietenia lui de lungă durată cu Raluca Bădulescu. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, designerul și-a spus părerea despre ea în calitate de concurentă la Antena 1.

„Cu Raluca am o prietenie de zeci de ani, e un personaj, un fenomen, o femeie foarte deșteaptă, o femeie pe care te poți baza la bine și la greu, o femeie cu care te poți distra. În același timp, e o femeie sensibilă, contrar aparențelor.

E și o femeie cu voință, a slăbit câteva zeci de kilograme și s-a menținut. Un punct forte al ei este că nu-i pasă de gura lumii, a trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut, n-a depins de nimeni, poate doar de părinții ei, dar e firesc”, a spus Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

Vedeta a reușit să slăbească peste 70 de kilograme după operația de micșorare a stomacului, iar la 50 de ani se mândrește cu o siluetă de invidiat și o atitudine încrezătoare.

Problemele de sănătate nu au întârziat să apară: ficatul și alte organe erau afectate de kilogramele în plus, iar viața de zi cu zi devenea tot mai greu de gestionat. În 2013, Raluca a avut curajul să recurgă la intervenția de micșorare a stomacului (gastric sleeve – n.n.), moment care a marcat începutul unei transformări spectaculoase.

Designerul a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate

În cadrul interviului, celebrul creator de modă a discutat și despre starea sa de sănătate. Acesta a vorbit cu sinceritate despre momentele dificile prin care a trecut și despre felul în care și-a gestionat problemele de sănătate.

„Am avut niște cumpene, poate că așa a trebuit, că se spune că Dumnezeu ne dă, să vadă cât putem să ducem. Eu am trecut prin aceste cumpene, au fost vecine cu moartea, dar tot cu ajutorul lui Dumnezeu am scăpat cu viață.

Acum îmi fac analizele aproape la zi, dacă nu le fac în Turcia, le fac în România, și încerc să nu depășesc limitele, deși le forțez uneori”, a dezvăluit el pentru Viva.ro.

Cine este femeia pe care a iubit-o cel mai mult Cătălin Botezatu

Deși a reușit pe plan profesional și a trăit povești de dragoste cu femei superbe, Cătălin Botezatu (58 de ani) mărturisește că nu s-a simțit niciodată pe deplin împlinit din punct de vedere sentimental. Într-un interviu pentru Click!, el a vorbit despre femeia pe care a iubit-o cel mai mult.

„În afară de Dana Opsitaru, pe care am iubit-o cel mai mult și datorită căreia sunt ceea ce sunt, ea și-a pus o amprentă pozitivă, eram puști și eu atunci, am iubit-o foarte tare pe Vanda Vlasov, pe Tania Budi, care e o ființă nemaipomenită.

Pe fiecare am iubit-o în felul meu. Pe Bianca, pentru că era nebună și nebunia asta ei mi-a plăcut foarte tare. Poate că asta și face să atragă un bărbat, pentru că dacă ești monotonă ca femeie, ești flașcă, degeaba ești frumoasă dacă nu ai zvâc”, a declarat el.