Ce spune Heidi Klum despre diferența de vârstă dintre ea și Tom Kaulitz. Soțul vedetei este cu 17 ani mai tânăr

Încrederea în sine a fost mereu parte din imaginea lui Heidi Klum. Ajunsă la 52 de ani, actrița nu simte nevoia să ascundă nimic – nici firele albe apărute peste noapte, nici felul sincer în care privește viața de mamă și de soție.

Fotomodelul acceptă cu zâmbetul pe buze tot ce aduce vârsta, inclusiv transformările firești ale propriului corp – și e perfect împăcată cu ele.

Ce spune Heidi Klum despre diferența de vârstă dintre ea și Tom Kaulitz

Într-un interviu acordat revistei People, Heidi Klum a povestit că, deși părul ei blond nu a fost atins încă de fire albe, a descoperit unele în locuri mai puțin așteptate.

„Am unul în sprânceană. E super ciudat”, a spus ea. „Și am unul pe sânul ăsta, care uneori e chiar lung”.

Schimbările prin care trece corpul ei nu i-au afectat, însă, încrederea în sine. „N-am nicio problemă să umblu în lenjerie”, a spus Heidi. „Nu mă ascund într-un colț”.

Dimpotrivă, Heidi îmbrățișează o cultură care începe, încet-încet, să renunțe la standardele învechite legate de frumusețe și vârstă.

„Acum e în regulă să fii mai în vârstă – dar nu a fost mereu așa”, a explicat ea. „E minunat că poți fi acceptat la orice vârstă. Am evoluat mult ca societate”.

Încrederea în sine a făcut mereu parte din imaginea ei, mai ales când vine vorba de a fi ea însăși.

„Pozez goală sau în lenjerie din 1992, cu mult înainte de Instagram”, a spus ea. „De 15 ani încoace, toată lumea face ce fac eu de 30. Doar că acum, în loc să apar în reviste în chiloței, sunt pe Instagram. E același lucru”.

Ce spune actrița despre mariajul ei cu chitaristul trupei Tokio Hotel

În timpul interviului, Heidi a vorbit și despre mariajul ei cu Tom Kaulitz, chitaristul trupei Tokio Hotel, cu care s-a căsătorit în 2019. Relația lor a fost intens comentată din cauza diferenței de vârstă de 17 ani.

„Când ușa casei noastre se închide, nu prea mă mai interesează ce zice lumea”, a spus Klum. „Am învățat de la soțul meu lucruri pe care nu știam că sunt capabilă să le fac”.

Cei doi s-au cunoscut în 2018, la o petrecere organizată de un prieten, și au știut imediat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Privind înapoi, Heidi a descris relația lor ca fiind „momentul decisiv” din viața ei.

Soțul ei i-a cerut încă de la început să-i acorde o șansă reală: „Tom mi-a spus: «Nu-mi face asta. Eu nu sunt acea persoană. Șterge tot ce a fost înainte. Trebuie să am o șansă reală»”.

„Îi place să stea acolo și să mă privească cum intru în cabina de probă și ies cu altă ținută”, a declarat Heidi, menționând că între ei nu există deloc gelozie. „Îi plac fustele scurte. Îi plac pantofii cu toc. Îi place, pur și simplu, când mă aranjez”.

Deși îi place rolul de soție, Heidi consideră că mariajul nu a schimbat-o. „Cam asta sunt. Sunt destul de gălăgioasă și nu prea ai cum să nu mă observi”, a glumit ea, conform People.

Vedeta a povestit că relația lor funcționează datorită „weekendurilor furate” petrecute împreună, bilețelelor scrise de mână și faptului că sunt mereu atenți unul cu celălalt. „Mai sunt și câteva lucruri pe care nu le pot spune”, a adăugat ea, zâmbind jucăuș.