Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele

Ianis și Elena Hagi și-au botezat de curând fiul, pe micuțul Giorgios, care s-a născut în luna august a acestui an.

Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 09:21
Rochia bleu elegantă pe care Elena Hagi a ales să o poarte la botezul fiului ei costă o mică avere. | Instagram

Ianis și Elena Hagi și-au botezat de curând băiețelul și au împărtășit momentele pline de însemnătate cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare.

Cât a costat rochia Elenei Hagi de la botezul fiului ei, Giorgios

Fiind discreți în ceea ce privește nașterea fiului lor, acomodarea cu acesta în sânul familiei, dar și cu evenimentul, Ianis și Elena Hagi au decis să împărtășească doar câteva fotografii de la evenimentul care a marcat creștinarea fiului lor.

Pentru băiețelul lor, fotbalistul și frumoasa lui soție au ales numele Giorgios și s-au bucurat de ceremonia religioasă de botez și de o petrecere restrânsă doar cu familia și prietenii apropiați.

Îmbrăcați extrem de elegant, Ianis și Elena au strălucit la ceremonia religioasă, fiind extrem de bucuroși că trăiesc aceste momente unice alături de fiul lor. Postarea pe care au făcut pe rețelele de socializare este, de altfel, și prima postare cu bebelușul lor.

Într-o formă fizică de invidiat, deși a născut în urmă cu mai puțin de 2 luni, Elena Hagi a strălucit într-o ținută radiantă. Ea a ales o rochie bleu, mulată pe corp, cu funde negre elegante la umeri. Ținuta ei a fost asortată cu o pereche de pantofi la fel de eleganți, iar în ceea ce privește machiajul și coafura, a ales să fie discretă și să își pună în valoare trăsăturile naturale.

Ca proaspăt părinți, Elena și Ianis Hagi au fost extrem de preocupați de fiul lor, Giorgios, fiind atenți ca totul să fie pregătit în cele mai mici detalii pentru creștinarea băiatului lor.

Fotografiile de la ceremonia de botez au făcut înconjurul internetului, iar fanii le-au transmis cele mai călduroase urări pentru frumoasa familie pe care o formează împreună.

Chiar dacă evenimentul a fost unul direct, asta nu înseamnă că nu a fost unul elegant, în care luxul și-a spus cuvântul. Rochia pe care a ales-o Elena, deși pare simplă, este una extrem de scumpă.

Rochia din mătase, cu detalii din catifea a costat mai multe de 13.000 lei, așa cum arată magazinul online în care se găsește.

Este clar că soția fotbalistului nu s-a uitat deloc la bani atunci când și-a ales ținuta pentru botezul fiului lor, un eveniment unic și memorabil, pentru care și-a dorit să arate cât mai bine. Suma dată pe rochie nu este pentru orice buget, dar se pare că Elena a pus mult preț pe calitatea rochiei și pe felul în care și-a dorit să arate în ziua deosebită pentru familia lor.

Elena și Ianis Hagi au ales ca fiul lor să îl cheme Giorgios, un derivat grecesc de la Gheorghe sau George, numele bunicului său.

