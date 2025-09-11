Chef Nicolai Tand, din nou pe băncile școlii. Fostul concurent Asia Express a ales să își finalizeze studiile

Chef Nicolai Tand a dezvăluit recent că a luat o decizie importantă legată de studiile sale.

La vârsta de 51 ani, Nicolai Tand a decis că nu e prea târziu să se întoarcă pe băncile școlii pentru a fi un exemplu pentru copiii săi.

Nicolai Tand se întoarce pe băncile școlii

Chef Nicolai Tand, câștigătorul sezonului trecut de Asia Express, a spus că viața de adult, cu toate provocările și experiențele pe care le-a acumulat până acum, l-a făcut să înțeleagă importanța educației. Tocmai de aceea, el a decis să se reîntoarcă pe băncile școlii.

Nicolai Tand vrea să fie un exemplu pentru cei doi copii ai săi și să le arate că niciodată nu e prea târziu să faci ceea ce trebuie, atâta timp cât ai încredere în tine.

Celebrul bucătar s-a înscris la seral pentru a reuși să termine studiile liceale și să dea Bacalaureatul. El a povestit de mai multe ori că în adolescență a renunțat la studii pentru a munci alături de mama lui și pentru a se putea susține financiar împreună cu ea.

Iată că acum el a decis că e timpul să termine studiile pentru a-și obține diploma și pentru a le arăta copiilor lui că se poate la orice vârstă să îți îndeplinești visul atâta timp cât lupți pentru el.

Deși are emoții mari și nu știe cum vor decurge lucrurile, Nicolai Tand este încrezător că va reuși și că își va duce planul la bun sfârșit, obținând diploma de Bacalaureat. Pentru el, dorința de a reveni la școală este și o provocare pentru că are nevoie să se ambiționeze pentru a învăța și a finaliza studiile.

„N-aș schimba nimic (n.r.: din ceea ce a făcut în trecut). Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu.

Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bac-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta", a mărturisit Nicolai pentru OkMagazine.

Bucătarul de la Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit și despre învățăturile pe care le-a primit de la părinții lui în copilărie și adolescență.

“Da, ce-i drept, educația începe de la părinți și aia simplă înseamnă respectul față de oamenii în vârstă, față de muncă… am niște valori atât de faine pe care mi le-au transmis părinții mei, încât pe mine ele mă călăuzesc.

De la tata, deși aveam doar 12 ani când s-a dus, am căpătat chestia asta cu munca. Cu mama am crescut mai mult și am foarte multe povești cu ea și am primit de la ea multă dragoste. Eu am fost cel mai mic dintre frați și am petrecut cel mai mult timp cu ea. Toți am iubit-o la fel, dar ei plecând de-acasă și eu petrecând adolescența numai cu ea, s-a creat ceva, un lucru pe care mi-este greu să-l explic în cuvinte. Ea mi-a fost și mamă, și tată, și frate”, a mai adăugat el.

Prin urmare, Nicolai este acum pregătit să meargă la cursuri la liceu seara pentru a învăța, a-și lua notele pentru fiecare materie și apoi pentru a susține proba de Bacalaureat.

