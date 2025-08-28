Rețeta de șnitel vienez a lui Nicolai Tand. Ce ingrediente folosește

Antena Căutare
Puține preparate stârnesc nostalgii și poftă în aceeași măsură precum șnițelul bine făcut. Fie că ne amintește de mesele copilăriei sau de o ieșire la restaurantul preferat, crocantul din farfurie are ceva reconfortant, familiar și mereu savuros.

Chef Nicolai Tand propune însă o versiune ușor rafinată a acestui preparat popular: șnițel din cotlet de vițel sau mușchiuleț de porc, prăjit perfect în unt și ulei, servit cu un clasic sos Béarnaise, inspirat din bucătăria franceză. O combinație care pune în valoare simplitatea, dar și gustul sofisticat, fără compromisuri.

Prepararea șnițelului începe cu alegerea cărnii potrivite. Se pot folosi 4 bucăți de cotlet de vițel sau mușchiuleț de porc, de câte 150–180 g fiecare. Feliile se bat ușor cu ciocanul de carne până la o grosime uniformă de aproximativ 0,5 cm, apoi se asezonează pe ambele părți cu sare și piper. Se pregătesc trei farfurii adânci: una cu 100 g de făină, alta cu 2 ouă bătute și cea de-a treia cu 150 g de pesmet.

Bucățile de carne se trec succesiv prin făină, ou și pesmet, presând ușor pentru a fixa bine crusta. Într-o tigaie adâncă se încing 100 ml de ulei și 50 g de unt, apoi șnițelele se prăjesc câte 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante. După ce se scot pe șervete de hârtie pentru a elimina excesul de grăsime, se servesc calde, cu felii de lămâie.

CITEȘTE ȘI: Trucul inedit pentru șnițele mai gustoase. Un ingredient simplu adăugat în făină schimbă tot ce știai până acum

Articolul continuă după reclamă

Secretul celui mai bun șnițel

Secretul gustului desăvârșit stă însă și în acompaniament. Chef Tand propune un sos Béarnaise – un clasic al bucătăriei franceze, ideal pentru carne albă, pește sau legume. Pentru prepararea lui, se folosesc 150 g de unt clarifiat, 2 gălbenușuri, 2 linguri de oțet alb sau vin alb sec, 2 linguri de apă, 1 lingură de ceapă eșalotă tocată foarte fin, 1 linguriță de tarhon uscat (sau o lingură de tarhon proaspăt), sare, piper alb sau negru fin și, opțional, o linguriță de pătrunjel tocat. Oțetul, apa, ceapa și tarhonul se fierb într-o crăticioară până lichidul scade la jumătate.

După răcire, reducția se strecoară și se amestecă cu gălbenușurile într-un bol metalic așezat pe bain-marie. Se bate continuu cu telul până când compoziția se îngroașă ușor, apoi se încorporează untul topit în fir subțire, ca la o maioneză. La final, se potrivește de sare și piper, iar dacă se dorește un plus de prospețime, se adaugă pătrunjel tocat. Sosul se servește imediat, cald, lângă șnițelul crocant.

Această rețetă aduce împreună tehnica tradițională și finețea gastronomiei franceze, demonstrând că simplitatea și gustul autentic pot coexista într-o farfurie modernă, fără artificii. E genul de preparat cu care poți impresiona la o cină în familie sau chiar la o masă festivă.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de sandviș japonez cu șnițel de porc și salată de varză, preparată de Chef Nicolai Tand

Mod de preparare

Ingrediente

  • Pentru șnițel
  • 4 bucăți de cotlet de vițel sau mușchiuleț de porc, cca 150–180 g fiecare
  • sare și piper
  • 2 ouă
  • 100 g făină
  • 150 g pesmet
  • 100 ml ulei + 50 g unt (pentru prăjit)
  • 1 lămâie (pentru servit)
  • Pentru sosul Béarnaise
  • 150 g unt clarifiat (sau simplu, topit)
  • 2 gălbenușuri
  • 2 linguri oțet alb sau vin alb sec
  • 2 linguri apă
  • 1 lingură ceapă eșalotă (sau ceapă albă foarte fin tocată)
  • 1 linguriță tarhon uscat (sau 1 lingură tarhon proaspăt tocat)
  • 1 linguriță pătrunjel proaspăt tocat (opțional)
  • sare și piper alb sau negru fin

Mod de preparare

Carnea se bate ușor cu ciocanul de șnițel, până când grosimea fiecărei bucăți ajunge la aproximativ 0,5 cm. Se asezonează uniform cu sare și piper, apoi se pregătesc trei farfurii adânci: una cu făină, una cu ouă bătute și una cu pesmet. Fiecare felie de carne se trece prin făină, apoi prin ou și, la final, prin pesmet, presând ușor pentru ca pesmetul să adere bine.

Într-o tigaie adâncă, se încing uleiul și untul, apoi șnițelele se prăjesc câte 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii, crocante și bine făcute. Se scot imediat pe șervete de hârtie pentru a elimina excesul de grăsime și se servesc cu felii de lămâie alături.

Într-o crăticioară se pun la fiert oțetul, apa, eșalota tocată fin și tarhonul, până când lichidul scade la jumătate. Amestecul se lasă să se răcească ușor, apoi, pentru un sos fin, se strecoară. Într-un bol metalic se pun gălbenușurile și reducția, apoi bolul se așază deasupra unei cratițe cu apă fierbinte (bain-marie). Se bate energic cu telul până când compoziția începe să se îngroașe, având grijă să nu se coaguleze. Se adaugă treptat untul topit, în fir subțire, amestecând continuu ca la o maioneză.

Dacă sosul devine prea dens, se adaugă puțină apă caldă pentru subțiere. La final, se potrivește de sare și piper și, opțional, se adaugă pătrunjel tocat mărunt. Sosul se servește cald, alături de fripturi, pește sau legume.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
