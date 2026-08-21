Natalie Harp, asistenta personală a lui Donald Trump, a stârnit curiozitatea publicului, datorită faptului că e nelipsită din preajma președintelui american.

Cine e Natalie Harp, asistenta lui Donald Trump. E nonstop lângă președinte, călătorind inclusiv în portbagaj pentru el | Profimedia

Relația de loialitate absolută față de Donald Trump a făcut-o pe Natalie Harp să devină un personaj interesant în presa internațională. În vârstă de 35 de ani, fosta prezentatoare de televiziune a devenit o umbră permanentă a președintelui american.

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Cine este Natalie Harp, asistenta lui Donald Trump

Natalie Harp a fost crescută într-o familie creștină conservatoare din California. Viața ei s-a schimbat radical în urmă cu mai bine de zece ani, când a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer osos în stadiul doi, potrivit Revista Viva.

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Ulterior, Natalie Harp a afirmat că legea „Right to Try”, semnată de Donald Trump în anul 2018, care permite pacienților cu boli grave să acceseze tratamente aflate încă în faza de testare, i-a salvat viața.

Recunoștința ei s-a transformat rapid în devotament politic. În anul 2020, a susținut un discurs la Convenția Națională Republicană, laudând măsurile lui Donald Trump. Natalie Harp i-ar fi transmis atunci mesaje precum „doar tu contezi pentru mine” și „cu toată inima mea, Natalie”, potrivit nytimes.com, citat de sursa menționată mai sus.

Natalie Harp a lucrat ca prezentatoare la postul TV conservator One America News Network (OANN), unde ar fi promovat teoriile privind fraudarea alegerilor din 2020.

Ulterior, în anul 2022, Natalie Harp a părăsit cariera din televiziune pentru a deveni asistenta personală a lui Donald Trump. A început să îl însoțească peste tot, inclusiv pe terenul de golf, lucru care i-a adus porecla de „imprimantă umană”.

„Lui Trump îi place atenția și faptul că ea îi este devotată și loială sută la sută”, a declarat un consilier de la Casa Albă pentru CNN, citat de Revista Viva.

Davis Igle, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a numit-o „una dintre cele mai loiale și mai muncitoare persoane din echipa președintelui”, mai notează sursele citate mai sus.

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Natalie Harp a călătorit și în portbagaj pentru Donald Trump

Devotamentul său extrem a fost ilustrat într-un episod relatat de CNN, petrecut în anul 2023.

Potrivit Revista Viva, Donald Trump se pregătea să plece de la Trump Tower spre un tribunal din New York. Pentru că în mașinile din coloana oficială nu mai existau locuri libere și nu dorea să rămână în urmă, Natalie Harp s-a urcat în portbagajul unui SUV din escortă pentru a ajunge la destinație alături de liderul politic.

În ultimele zile, presa americană a scris intens despre asistenta de 35 de ani care îi redactează lui Donald Trump postările de pe social media, de multe ori după dictare, potrivit Observator.

Deși vorbește rar în public, Natalie Harp este nelipsită de lângă Donald Trump. Stă lângă el în Biroul Oval, la o distanță suficientă astfel încât să nu fie surprinsă de camere, călătorește cu președintele în țară și în străinătate și îi redactează postările de pe rețelele de socializare.

Cu toate că încearcă să rămână discretă, apropierea ei de președintele american a transformat-o într-un personaj foarte urmărit pe internet.

Potrivit sursei citate mai sus, numeroase conturi de „content farming” postează filmulețe și poze cu ea când intră sau iese din Biroul Oval, când urcă în elicopterul Marine One sau când lucrează lângă Donald Trump. În multe dintre imagini, ea îl privește direct pe președinte și zâmbește. Orice apariție a ei lângă Donald Trump devine virală, oamenii fiind curioși să afle cât de apropiată este relația dintre cei doi, de fapt.

De asemenea, Natalie Harp este una dintre puținele persoane cu acces direct la contul de Truth Social al lui Donald Trump. Îi aduce frecvent președintelui teancuri de drafturi ale unor postări pentru a fi aprobate.

Uneori, președintele american îi dictează postările, iar ea le publică în numele lui de pe telefonul personal. A învățat să imite stilul de scriere al lui Donald Trump, inclusiv celebrul mod de folosire a semnelor de punctuație, notează presa americană, potrivit Observator.

De când s-a alăturat administrației, nu și-a luat nici măcar o zi de concediu, aflându-se permanent în contact cu președintele, potrivit oficialilor de la Casa Albă. Participă inclusiv la ședințele din Situation Room, la întâlnirile din Biroul Oval și la reuniunile desfășurate în biroul privat al lui Donald Trump de la bordul Air Force One.