Cine e soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David este profesor universitar la Cluj-Napoca

Oana Alexandra David este căsătorită din anul 2012 cu Daniel David, actualul ministru al Educației și Cercetării.

Cine e soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David este profesor universitar la Cluj | Hepta

Soția ministrului Daniel David este de profesie psiholog, iar din 2008 lucrează la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, acolo unde activează și soțul ei. Timp de șapte ani, ea a avut o poziție de asistent la departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, după care a devenit profesor asociat, iar din 2021 este profesor cu „normă întreagă”, potrivit Fanatik.

Citește și: Studenții, în stradă după decizia Guvernului de a reduce fondul pentru burse. Ce le-a răspuns ministrul Educației, Daniel David

Ce studii are soția ministrului Daniel David

Născută Gavița, Oana David are 44 de ani și a absolvit un liceu pedagogic din Oradea, după care a urmat cursurile Facultății de Studii Socio-Umane din același oraș. A urmat stagii la King’s College London, Albert Ellis Institute New York City și Harvard Medical School, iar în 2007 a obținut doctoratul în psihologie la Universitatea din Cluj-Napoca, potrivit sursei citate mai sus.

Articolul continuă după reclamă

În 2024, Oana Alexandra David a înregistrat venituri de peste 305.000 de lei, echivalentul a aproximativ 25.500 de lei pe lună, provenite din salariu, granturi și alte activități academice. În aceeași perioadă, soțul său, Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai și ministru al educației, a avut un venit lunar de aproximativ 26.500 de lei, potrivit Fanatik.

Potrivit platformei international-coaching.org, Oana David este specializată în coahing executiv, parenting coaching, performance management, stress management și well-being coaching.

În prezent, soția ministrului Daniel David coordonează proiecte de investigare a mecanismelor de reglare a emoțiilor relevante pentru mediul organizațional, a mecanismelor neuronale asociate reglării emoțiilor și a eficienței coachingului bazat pe tehnologie (online, folosind dispozitive robotice sau proceduri de Realitate Virtuală).

Un proiect important coordonat de Oana David este REThink, un joc terapeutic destinat copiilor și adolescenților, disponibil pe Android, iOS și într-o versiune 3D. Jocul a fost creat în cadrul laboratorului DATA Lab și se bazează pe Terapia Rațional-Emotiv-Comportamentală (REBT), o formă de psihoterapie cognitiv-comportamentală.

„REThink este un joc terapeutic online, dezvoltat pe baza științei psihologice, care are ca scop susținerea sănătății emoționale a tinerilor. Acțiunile și componentele jocului se bazează pe Terapia Rațional-Emotiv-Comportamentală”, a fost menționat pe platforma oficială a proiectului, potrivit clujenii.ro.

AICI IMAGINI CU SOȚIA MINISTRULUI DANIEL DAVID:

Citește și: Ministrul Educației consideră că David Popovici trebuie „protejat”. De ce îi atrage atenția campionului olimpic

Cine este Daniel David, actualul ministru al Educației și Cercetării

Daniel David este ministru al Educației și Cercetării din decembrie 2024. Cu toate că nu este membru în vreun partid politic, el a fost propus de PNL.

În vârstă de 52 de ani, Daniel David a absolvit psihologia și a urmat studii doctorale la UBB și un program postdoctoral în SUA. Între 2000 și 2007, el a locuit mai mult la New York, un oraș despre care spune că este a doua lui casă, potrivit Fanatik.