Cine este și cu ce se ocupă fostul soț al Mădălinei Pamfile. Cei doi au divorțat după doar 11 luni de la nuntă

Mădălina Pamfile a anunțat de curând că mariajul său a ajuns la final. Iată cu ce se ocupa bărbatul!

Mădălina Pamfile a fost extrem de discretă cu viața personală și nu s-a expus alături de cel cu care a avut o relație de șapte ani. Deși a postat câteva fotografii cu el, nu i-a arătat niciodată chipul.

Fostul soț al Mădălinei Pamfile i-a dăruit modelului două fetițe. Cei doi s-au cunoscut cu patru ani înainte de a forma un cuplu și, deși nu dădeau nicio șansă relației, lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Citește și: Mădălina Pamfile divorțează după un an de căsnicie. Ce a declarat despre separarea de tatăl fetițelor ei: „Părea imposibil...”

Cine e fostul soț al Mădălinei Pamfile

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul care a făcut-o fericită pe Mădălina Pamfile este un important om de afaceri de origine albaneză, cu o avere de milioane de euro, potrivit Revista Viva.

Cei doi s-au căsătorit civil pe 14 februarie 2024, de Ziua Îndrăgostiților, în Dubai, organizând o ceremonie restrânsă pe un iaht. Din nefericire, după șapte ani de relație și doar 11 luni de căsnicie, cuplul s-a destrămat.

„Când am rămas însărcinată mi-a trebui foarte multă liniște, când l-am întâlnit pe tatăl fetițelor mele mi-a cerut să stau mai mult în casă, să fiu mai liniștită. Am și crescut și nu mă mai pot expune atât de mult, asta nu înseamnă că am uitat de unde am plecat. M-am maturizat.

Noi ne cunoaștem de zece ani, pe atunci eram pe drumuri diferite. Acum șase ani, era primăvară, ne-am reîntâlnit și ne-am apropiat foarte mult. El a făcut primul pas. Nu a fost dragoste la prima vedere, asta pentru că ne-am cunoscut acum zece ani de zile. Ne-am dat o șansă, lucrurile au venit natural. Eu lui nu îi dădeam nicio șansă”, povestea Mădălina Pamfile despre cum și-a întâlnit soțul și cum a evoluat relația lor.

Prin intermediul unei postări realizate pe rețelele de socializare, Mădălina Pamfile a anunțat separarea. Ea a precizat că amândoi au ajuns la concluzia că aceasta este cea mai bună decizie pe care o puteau lua pentru fetele lor.

„Bună tuturor, după cum știți cu toții, în ultimii opt ani, am ales să îmi păstrez viața personală privată cu intenția de a-mi proteja familia și pe cei dragi. Așa va fi și acum. Vreau să anunț public, fără nicio altă interpretare, că relația mea cu partenerul meu a ajuns la final. Pentru că avem atât de multă dragoste pentru copiii noștri, am decis că acest lucru este cel mai bine pentru ei. Este foarte important pentru copiii noștri să trăiască într-un mediu sănătos și acest fapt părea imposibil pentru noi doi. Vom încerca să fim cei mai buni părinți pentru fetele noastre minunate”, a fost mesajul postat de Mădălina Pamfile pe Instagram.

Anterior acestei relații, Mădălina Pamfile a mai fost căsătorită cu un afacerist din Timișoara, de care s-a despărțit în 2017, mai transmite sursa citată mai sus.

Citește și: Mădălina Pamfile, prima reacție după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului: „Nu există nicio justificare...”