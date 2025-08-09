Antena Căutare
Corina Dănilă a apelat la ajutorul medicului estetician. Ce schimbare și-a făcut vedeta

Corina Dănilă, frumoasa actriță de telenovele, a apelat de curând la o operație estetică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 August 2025, 13:00 | Actualizat Miercuri, 06 August 2025, 10:49
Recent, actrița a dezvăluit că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție estetică. | Instagram

La vârsta de 53 ani, Corina Dănilă își păstrează în continuare chipul tânăr și trăsăturile frumoase care au făcut-o faimoasă.

Recent, actrița a dezvăluit că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție estetică. Pentru multe dintre vedetele din România, operațiile estetice sunt ceva obișnuit și câteva chiar au recunoscut atunci când și-au făcut o astfel de schimbare, fiind asumate în privința dorinței lor de a arăta mai tinere sau chiar de a arăta diferit.

Corina Dănilă a apelat la o intervenție estetică

Corina Dănilă este una dintre puținele persoane publice care a ales să vorbească deschis despre înfățișarea ei și dorința ei de a-și îmbunătăți aspectul.

Actrița a povestit pentru Spynews că este pro operații estetice, mai ales când acestea sunt o necesitate, cum a fost și cazul ei. Corina Dănilă a dezăluit că are o singură operație estetică pe care a făcut-o de nevoie. Ea a spus că și-a făcut o blefaroplastie superioară din cauza faptului că vederea îi era afectată de pleoapele căzute.

Vedeta a luat decizia de a apela la ajutorul medicului estetician din dorința de a-și îmbunătăți vederea și look-ul, iar rezultatul a fost cel așteptat, bucurându-se din plin acum de felul în care arată.

”Nu sunt absolut deloc împotrivă. Atenție însă! Sunt pro, absolut, pentru astfel de intervenții care sunt necesare. De exemplu, n-am ascuns: eu am o blefaroplastie superioară făcută, deoarece îmi îngusta foarte mult câmpul vizual. Pleoapa căzuse, normal, iar medicul care mi-a efectuat operația a zis că da, trebuie să facem asta. Atunci m-am lăsat pe mâna doctoriței și am făcut această blefaroplastie. Nu sunt deloc împotrivă. Dacă nu te simți bine cu tine, dacă ai o problemă medicală… sunt atâtea situații, pentru femei care trec prin nenorociri, cancer mamar, foarte multe intervenții de care chiar au nevoie ca să se simtă în continuare femei”, a spus Corina Dănilă pentru Spynews.ro.

Corina Dănilă a mai explicat că lipsa unor intervenții estetice de nevoie poate avea un mare impact asupra stimei de sine. Atunci când se impune o astfel de intervenție, în cazul unei afecțiuni medicale, atunci persoana în cauza va fi mai mulțumită de aspectul ei fizic după.

Vedeta a povestit că pentru ea este important să arate bine și la corp, nu doar la chip, și tocmai de aceea face zilnic mișcare pentru a se menține în formă și a avea o siluetă suplă. De asemenea, actrița a mărturisit că evită dulciurile și are mereu grijă să aibă o alimentație sănătoasă.

