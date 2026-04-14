Cine este Susan Coyle, prima femeie care va conduce armata australiană. Totul despre educație, carieră și viața personală

Cine este Susan Coyle, prima femeie care va conduce armata australiană. Detalii despre carieră, educație, familie și momentul istoric anunțat de autorități.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 13:47 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 13:48
Cine este Susan Coyle, prima femeie care va conduce armata australiană. Detalii despre carieră, educație, familie și momentul istoric anunțat de autorități.

Susan Coyle este femeia care scrie istorie. Ea va deveni prima femeie care conduce armata australiană. Generalul-locotenent Susan Coyle, actualul șef al capacităților comune, va prelua funcția de șef al armatei în iulie 2026. Australia a anunțat astfel că o femeie va comanda armata sa pentru prima dată în istoria de 125 de ani.

Cine este Susan Coyle, prima femeie care va conduce armata australiană

Guvernul australian a transmis, într-un comunicat oficial, că Generalul-locotenent Susan Coyle îl va înlocui pe Simon Stuart. Numirea vine într-un context în care armata australiană încearcă să crească numărul de femei ofițer din rândurile sale, după o serie de acuzații de discriminare care au afectat instituția. În același timp, armata se află în mijlocul unei transformări majore, care include modernizarea echipamentelor, cu accent pe sisteme de foc cu rază lungă, drone și tehnologii avansate.

„Din iulie, vom avea prima femeie șefă de armată din istoria de 125 de ani a armatei australiene”, a declarat Anthony Albanese într-un comunicat oficial.

Ministrul Apărării, Richard Marles, a numit această numire un „moment profund istoric”.
„Realizarea lui Susan va fi extrem de semnificativă pentru femeile care servesc astăzi în Forțele de Apărare ale Australiei și pentru cele care iau în calcul o carieră militară în viitor”, a adăugat acesta.

Ce se știe despre viața profesională a lui Susan Coyle

Susan Coyle are 55 de ani și o carieră de peste trei decenii în armata australiană. De-a lungul carierei sale, a fost implicată în misiuni în Insulele Solomon, Afganistan și Orientul Mijlociu. S-a înrolat în 1987 și a ocupat numeroase funcții de conducere de rang înalt.

Ea va deveni prima femeie care conduce o ramură a forțelor armate australiene. Coyle a absolvit Academia Forțelor de Apărare Australiene în 1992, devenind ofițer. Ulterior, a fost comandant al Forței Operative Întrunite 633 și al Grupului Operativ din Afganistan.

În iulie 2024, a fost numită șefă a capacităților comune, funcție în care coordonează domenii esențiale precum spațiul, securitatea cibernetică și sprijinul național pentru apărare. Experiența sa vastă și expertiza în domenii strategice au contribuit decisiv la această numire istorică.

Detalii mai puțin cunoscute despre viața personală a lui Susan Coyle

Dincolo de cariera impresionantă, Susan Coyle este și mamă a trei copii, pe care îi are împreună cu soțul său, Mark Coyle, inginer în armată. Interesant este că acesta va servi sub autoritatea ei după preluarea noii funcții.

„Susan este căsătorită cu colonelul Mark Coyle și împreună au trei copii – Jessica, Susie și Jack. Printre hobby-urile ei se numără teatrul muzical, cititul și călătoriile”, se arată într-un comunicat oficial.

Coyle deține trei masterate postuniversitare și este absolventă a Colegiului de Război al Armatei Statelor Unite, precum și a Programului de Management Avansat de la Harvard. Performanțele sale au fost recunoscute prin numeroase distincții, inclusiv Ordinul Australiei, Medalia pentru Servicii Distinse și Crucea pentru Servicii Distinse.

În prezent, femeile reprezintă aproximativ 20% din Forțele de Apărare Australiene și 18,5% din pozițiile de conducere. Autoritățile și-au propus ca până în 2030 acest procent să ajungă la 25%, iar numirea lui Susan Coyle marchează un pas important în această direcție, notează Independet.co.uk.

