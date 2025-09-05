Cine va moșteni averea de aproximativ 7 miliarde de dolari a lui Giorgio Armani. Legendarul creator de modă s-a stins din viață

Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani, pe 4 septembrie 2025. Iată ce se întâmplă cu averea sa.

Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi colaboratori, s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile.”

Cine a fost Giorgio Armani: de la Medicină la lumea modei

Giorgio Armani era sinonim cu stilul şi eleganţa italiană modernă. El a combinat talentul de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an, potrivit news.ro.

Creatorul de modă se simţea rău de ceva timp, în urmă cu câteva săptămâni suferind de o infecție pulmonară şi fiind nevoit să renunţe la prezentările grupului său la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din iunie. A fost o premieră în cariera sa, până acum neratând niciunul dintre evenimentele sale de modă.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” - Regele Giorgio -, designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecţiei sale şi fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.

Capela funerară va fi amenajată sâmbătă, şi va fi deschisă vizitatorilor până duminică, între orele 9:00 şi 18:00, la Milano, în Via Bergognone 59, la Armani/Teatro. La dorinţa expresă a lui Giorgio Armani, funeraliile vor avea loc în privat, scrie Corriere della Sera.

Designerul îşi sărbătorise ziua de naştere pe 11 iulie. A fost înconjurat de familie şi de Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii douăzeci de ani.

S-a născut la Piacenza, în 11 iulie 1934. Era al treilea dintre cei trei copii. Cel mai tânăr, cel mai frumos, cel mai răsfăţat de mama sa, Maria, care i-a transmis clasa şi gustul sofisticat în materie de stil. După război, familia s-a mutat la Milano. În liceu spunea ce-şi dorea să facă: „Să am grijă de corpuri”, spunea el, gândindu-se la ceea ce îi trecea prin minte la momentul respectiv. De aceea a ales medicina.

O cale care era doar aparent departe de cea pe care avea să o aleagă mai târziu: pentru că anatomia este o ştiinţă care avea să revină cu forţă în opera lui Armani. Cunoştinţele sale îl vor conduce să înţeleagă mai bine decât alţii ce ar fi perfect pentru îmbrăcarea corpurilor - cele „reale”, aşa cum sublinia mereu. Moda a devenit viaţa lui.

Cui revine moștenirea lăsată de Giorgio Armani

Designerul a lăsat în urmă aproape 7 miliarde de dolari, conform unei surse. Acesta era fondatorul și proprietarul companiei care îi poartă numele și pe care a înființat-o în 1970. Totodată, în 2012, a înființat marca sportivă EA7.

Giorgio Armani era un tipicar, atent la fiecare detaliu de la aranjarea firelor de păr, până la ieșirea modelelor pe podium. Cu aceeași dedicare și atenție s-a îngrijit ca, după moartea sa, compania să fie condusă respectându-o dorințele.

El era singurul acționar al afacerii, astfel că moștenirea sa se împarte între sora și nepoții săi. Averea celebrului designer se va împărți astfel: o parte va ajunge la sora sa mai mică, Rosanna, e o altă parte la cele două nepoate, Silvana și Roberta, la nepotul său, Andrea Camerana, la colaboratorul său pe termen lung Pantaleo Dell’Orco și la o fundație caritabilă.

Acțiunile în interiorul companiei nu se știe însă cum vor fi împărțite. Conform sursei menționate anterior, doar sora designerului, Rosanna, nu este membră în consiliul administrativ al Grupului Armani.

„Este o organizație care reduce marjele de dezacord între moștenitori”, a declarat Guido Corbetta, profesor de strategie corporativă la Universitatea Bocconi din Milano.

Moștenitorii lui Giorgio Armani trebuie să respecte anumite principii de guvernare care au fost deja stabilite și parafate la un notar din Milano încă din 2016. Potrivit acestuia, moștenitorii ar trebui să abordeze o potențială listare la bursă și orice potențială activitate de fuziuni și achiziții, dar nu mai devreme de 5 ani după decesul lui.

În respectivul act mai sunt notate și câteva detalii legate de protejarea locurilor de muncă în cadrul companiei. De asemenea, o notă importantă era despre modalitatea în care să fie gestionată compania de către moștenitori, care ar trebui să fie „căutarea unui stil esențial, modern, elegant și discret, cu atenție la detalii și la purtabilitate”.

Pentru moment, Grupul Armani nu a comentat conținutul actului respectiv.