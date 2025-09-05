Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine va moșteni averea de aproximativ 7 miliarde de dolari a lui Giorgio Armani. Legendarul creator de modă s-a stins din viață

Cine va moșteni averea de aproximativ 7 miliarde de dolari a lui Giorgio Armani. Legendarul creator de modă s-a stins din viață

Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani, pe 4 septembrie 2025. Iată ce se întâmplă cu averea sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 17:15 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 17:15
Galerie
Cine va moșteni averea de aproximativ 7 miliarde de dolari a lui Giorgio Armani | GettyImages

Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi colaboratori, s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Giorgio Armani s-a stins din viață! Creatorul de modă avea 91 de ani

Cine a fost Giorgio Armani: de la Medicină la lumea modei

Articolul continuă după reclamă

Giorgio Armani era sinonim cu stilul şi eleganţa italiană modernă. El a combinat talentul de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an, potrivit news.ro.

Creatorul de modă se simţea rău de ceva timp, în urmă cu câteva săptămâni suferind de o infecție pulmonară şi fiind nevoit să renunţe la prezentările grupului său la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din iunie. A fost o premieră în cariera sa, până acum neratând niciunul dintre evenimentele sale de modă.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” - Regele Giorgio -, designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecţiei sale şi fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.

Citește și: Giorgio Armani, în Italia în timpul unui incendiu de vegetație. Ce s-a întâmplat cu designerul

Capela funerară va fi amenajată sâmbătă, şi va fi deschisă vizitatorilor până duminică, între orele 9:00 şi 18:00, la Milano, în Via Bergognone 59, la Armani/Teatro. La dorinţa expresă a lui Giorgio Armani, funeraliile vor avea loc în privat, scrie Corriere della Sera.

Designerul îşi sărbătorise ziua de naştere pe 11 iulie. A fost înconjurat de familie şi de Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii douăzeci de ani.

S-a născut la Piacenza, în 11 iulie 1934. Era al treilea dintre cei trei copii. Cel mai tânăr, cel mai frumos, cel mai răsfăţat de mama sa, Maria, care i-a transmis clasa şi gustul sofisticat în materie de stil. După război, familia s-a mutat la Milano. În liceu spunea ce-şi dorea să facă: „Să am grijă de corpuri”, spunea el, gândindu-se la ceea ce îi trecea prin minte la momentul respectiv. De aceea a ales medicina.

O cale care era doar aparent departe de cea pe care avea să o aleagă mai târziu: pentru că anatomia este o ştiinţă care avea să revină cu forţă în opera lui Armani. Cunoştinţele sale îl vor conduce să înţeleagă mai bine decât alţii ce ar fi perfect pentru îmbrăcarea corpurilor - cele „reale”, aşa cum sublinia mereu. Moda a devenit viaţa lui.

Citește și: Nicole Kidman și Javier Bardem, impecabili la premiera filmului "Being the Ricardos". Cu ce rochie a impresionat actrița

Cui revine moștenirea lăsată de Giorgio Armani

Designerul a lăsat în urmă aproape 7 miliarde de dolari, conform unei surse. Acesta era fondatorul și proprietarul companiei care îi poartă numele și pe care a înființat-o în 1970. Totodată, în 2012, a înființat marca sportivă EA7.

Giorgio Armani era un tipicar, atent la fiecare detaliu de la aranjarea firelor de păr, până la ieșirea modelelor pe podium. Cu aceeași dedicare și atenție s-a îngrijit ca, după moartea sa, compania să fie condusă respectându-o dorințele.

El era singurul acționar al afacerii, astfel că moștenirea sa se împarte între sora și nepoții săi. Averea celebrului designer se va împărți astfel: o parte va ajunge la sora sa mai mică, Rosanna, e o altă parte la cele două nepoate, Silvana și Roberta, la nepotul său, Andrea Camerana, la colaboratorul său pe termen lung Pantaleo Dell’Orco și la o fundație caritabilă.

Citește și: Coronavirus în Italia. Armani va produce combinezoane medicale

Acțiunile în interiorul companiei nu se știe însă cum vor fi împărțite. Conform sursei menționate anterior, doar sora designerului, Rosanna, nu este membră în consiliul administrativ al Grupului Armani.

„Este o organizație care reduce marjele de dezacord între moștenitori”, a declarat Guido Corbetta, profesor de strategie corporativă la Universitatea Bocconi din Milano.

Moștenitorii lui Giorgio Armani trebuie să respecte anumite principii de guvernare care au fost deja stabilite și parafate la un notar din Milano încă din 2016. Potrivit acestuia, moștenitorii ar trebui să abordeze o potențială listare la bursă și orice potențială activitate de fuziuni și achiziții, dar nu mai devreme de 5 ani după decesul lui.

Citește și: Coronavirus în Italia: La Săptămâna Modei de la Milano, Armani şi-a prezentat colecţia într-o sală fără public. VIDEO

În respectivul act mai sunt notate și câteva detalii legate de protejarea locurilor de muncă în cadrul companiei. De asemenea, o notă importantă era despre modalitatea în care să fie gestionată compania de către moștenitori, care ar trebui să fie „căutarea unui stil esențial, modern, elegant și discret, cu atenție la detalii și la purtabilitate”.

colaj giorgio armani
+29
Mai multe fotografii

Pentru moment, Grupul Armani nu a comentat conținutul actului respectiv.

Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Observatornews.ro Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat Joi, 04.09.2025, 20:09
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Miercuri, 03.09.2025, 23:40 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 23:35 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Kate Middleton, schimbare de look la începutul toamnei. Cum a apărut soția Prințului William la cea mai recentă vizită regală
Kate Middleton, schimbare de look la începutul toamnei. Cum a apărut soția Prințului William la cea mai recentă...
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Giorgio Armani s-a stins din viață! Creatorul de modă avea 91 de ani
Giorgio Armani s-a stins din viață! Creatorul de modă avea 91 de ani
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x