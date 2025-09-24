Claudia Cardinale a murit. Faimoasa actriță de origine italiană s-a stins din viață la 87 ani

Claudia Cardinale, celebra actriță de origine italiană, a decedat la vârsta de 87 ani.

Actrița care a făcut furori cu frumusețea ei în tinerețe s-a stins din viață la vârsta de 87 ani, pe 23 septembrie.

A murit actrița Claudia Cardinale

Claudia Cardinale a murit în Nemours, lângă Paris, iar lumea cinematografiei a rămas acum îndurerată după pierderea uneia dintre cele mai mari staruri ale filmului din anii ‘60.

Claudia Cardinale a fost muza foarte multor regizori de prestigiu, cu o frumusețe aparte și de o eleganță unică, actrița i-a inspirat pe Federico Fellini și Luchino Visconti.

Frumoasa actriță a jucat alături de actori de mare calibru precum Henry Fonda, Alain Delon li Burt Lancester.

Decesul actriței a fost anunțat chiar de către agentul său, Laurent Savry, care a relatat că regretata Claudia Cardinale s-a stins din viața fiind înconjurată de copiii ei.

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspiratoare, atât ca artistă, cât și ca femeie”, apărea scris în mesajul lui Laurent Savry.

La vârsta de 17 ani, a participat (din întâmplare, după cum povestea ea) la un concurs de frumusețe – “Cea mai frumoasă italiancă din Tunis”. Faptul că a câștigat acest concurs i-a oferit o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția, ceea ce a atras atenția regizorilor italieni și francezi asupra ei.

Ascensiunea ei în lumea cinematografiei nu a fost una ușoară. Din nefericire, adolescența ei a fost marcată de o întâmplare nefericită care i-a schimbat complet viața. Claudia a fost violată de un producător, a rămas însărcinată și a decis să păstreze copilul, un băiat pe nume Patrick.

În ciuda greutăților, ea a continuat să-și urmeze drumul în lumea cinematografiei pentru a reuși să fie o femeie independentă.

Claudia Cardinale a intrat oficial în lumea filmului la sfârșitul anilor 1950, jucând roluri secundare care însă i-au lăsat descoperit potențialul. Rolurile majore au apărut în anii ’60, când a lucrat cu regizori ca Federico Fellini și Luchino Visconti. Astfel, Claudia a apărut în 1963 în două filme care i-au încununat cariera: 8½, al lui Fellini și Ghepardul, filmul lui Visconti.

Frumoasa actriță a jucat și în câteva western-uri celebre, iar rolul ei din Once Upon a Time in the West (1968) i-a adus recunoaștere internațională. De asemenea, Claudia Cardinale a făcut parte din distribuția comediei The Pink Panther.

Chiar dacă a devenit mamă pentru prima dată la o vârstă fragedă, Claudia a reușit ulterior să își refacă viața și a avut o relație lungă cu regizorul Pasquale Squitieri, cu care a avut-o o fiică pe nume Claudia.

Pe lângă cariera sa impresionantă și lupta de răzbi în lumea filmului, Claudia Cardinale a fost implicată și în mai multe cauze sociale, fiind o susținătoare a drepturilor femeii și desemnată ambasador al bunăvoinței de către UNESCO pentru apărarea drepturilor femeii.

Ultima producție în care a jucat a fost The Island of Forgiveness (2022), un film tunisian, în care Claudia Cardinale și-a demonstrat măiestria.

Celebra actriță rămâne în memoria colectivă drept una dintre cele mai mari actrițe europene care au făcut istorie în lumea cinematografiei datorită talentului ei și poveștii sale de viață.

