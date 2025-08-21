Antena Căutare
Home News Social Frank Caprio, "cel mai sufletist judecător" și star al unui reality show, a murit la vârsta de 88 ani

Frank Caprio, "cel mai sufletist judecător" și star al unui reality show, a murit la vârsta de 88 ani

Judecătorul Frank Caprio, cunoscut și pentru reality show-ul Caught in Providence, a decedat la vârsta de 88 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 12:18 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 13:18
Galerie
Judecătorul a lăsat în urmă o familie îndurerată, copii, nepoți și prieteni care îi plâng acum lipsa | Getty

Celebrul judecător a fost catalogat de-a lungul anilor ca fiind cel mai bun și sufletist judecător din lume. El a fost judecătorul șef al curții din Providence, Rhode Island.

Frank Caprio a devenit faimos atunci când a apărut în reality show-ul Caught in Providence între 2018 și 2020, în care judecătorul dădea dovadă de compasiune pentru ce care ajungeau în fața lui în instanță.

Judecătorul Frank Caprio a trecut la cele veșnice la vârsta de 88 ani

Reality show-ul a avut doar 2 sezoane, dar mai multe clipuri din serial care au ajuns pe rețelele sociale au devenit imediat virale și așa a ajuns să fie cunoscut Frank Caprio.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Actorul și wrestlerul Hulk Hogan a murit la vârsta de 71 ani. Care e cauza decesului

Cazurile pe care le discuta în sala de judecată erau aproape de fiecare dată tratate cu compasiune și empatie de către Frank Caprio. Canalul de YouTube al emisiunii are acum aproape 3 milioane de abonați, în timp ce contul de TikTok al judecătorului a ajuns la 1.6 milioane de urmăritori.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii judecătorului Frank Caprio au aflat despre moartea lui dintr-o postare făcută de un apropiat al său pe contul său de Instagram. La descrierea postării apărea:

Citește și: De ce a murit Felix Baumgartner, partenerul Mihaelei Rădulescu. S-a aflat adevărata cauză a morții. Ce s-a întâmplat, de fapt

„Judecătorul Frank Caprio a murit liniștit la vârsta de 88 ani după o luptă lungă și curajoasă împotriva cancerului pancreatic. El a fost iubit pentru compasiunea, smerenia și credința nestăvilită în bunătatea oamenilor. Judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în sala de judecată și dincolo de ea. Căldura lui, umorul și bunătatea lui au lăsat o urmă asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

El nu va fi uitat, nu doar pentru că a fost respectat drept judecător, dar și ca soț devotat, tată, bunic, străbunic și prieten. Moștenirea lui zace în multiplele acte de bunătate cu care i-a inspirat pe cei din jur. În onoarea lui, să ne străduim cu toții să aducem mai multă compasiune în lume, așa cum a făcut și el în fiecare zi”.

Judecătorul a lăsat în urmă o familie îndurerată, copii, nepoți și prieteni care îi plâng acum lipsa. Mulți fani au reacționat imediat când au văzut postările despre moartea lui pe rețelele de socializare și multora nu le-a venit să creadă că Frank Caprio s-a stins din viață.

Judecătorul fusese diagnosticat cu cancer pancreatic în urmă cu 2 ani și recent a pierdut lupta cu această boală incurabilă.

frank caprio

Citește și: Ozzy Osbourne a murit. Celebrul artist în vârstă de 76 ani doar ce își încheiase turneul de adio alături de Black Sabbath

Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... Curtea de Apel Constanţa s-a pronunțat astăzi în dosarul lui Vlad Pascu, după doi ani de la accidentul teribil de la 2 M...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat pe fereastră. Incident tulburător în Craiova Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat pe fereastră. Incident tulburător în Craiova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Miercuri, 20.08.2025, 17:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 21 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Care este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Ce zone sunt mai accesibile pentru oameni
Care este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Ce zone sunt mai accesibile pentru oameni
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x