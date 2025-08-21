Frank Caprio, "cel mai sufletist judecător" și star al unui reality show, a murit la vârsta de 88 ani

Judecătorul Frank Caprio, cunoscut și pentru reality show-ul Caught in Providence, a decedat la vârsta de 88 ani.

Celebrul judecător a fost catalogat de-a lungul anilor ca fiind cel mai bun și sufletist judecător din lume. El a fost judecătorul șef al curții din Providence, Rhode Island.

Frank Caprio a devenit faimos atunci când a apărut în reality show-ul Caught in Providence între 2018 și 2020, în care judecătorul dădea dovadă de compasiune pentru ce care ajungeau în fața lui în instanță.

Judecătorul Frank Caprio a trecut la cele veșnice la vârsta de 88 ani

Reality show-ul a avut doar 2 sezoane, dar mai multe clipuri din serial care au ajuns pe rețelele sociale au devenit imediat virale și așa a ajuns să fie cunoscut Frank Caprio.

Cazurile pe care le discuta în sala de judecată erau aproape de fiecare dată tratate cu compasiune și empatie de către Frank Caprio. Canalul de YouTube al emisiunii are acum aproape 3 milioane de abonați, în timp ce contul de TikTok al judecătorului a ajuns la 1.6 milioane de urmăritori.

Fanii judecătorului Frank Caprio au aflat despre moartea lui dintr-o postare făcută de un apropiat al său pe contul său de Instagram. La descrierea postării apărea:

„Judecătorul Frank Caprio a murit liniștit la vârsta de 88 ani după o luptă lungă și curajoasă împotriva cancerului pancreatic. El a fost iubit pentru compasiunea, smerenia și credința nestăvilită în bunătatea oamenilor. Judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în sala de judecată și dincolo de ea. Căldura lui, umorul și bunătatea lui au lăsat o urmă asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

El nu va fi uitat, nu doar pentru că a fost respectat drept judecător, dar și ca soț devotat, tată, bunic, străbunic și prieten. Moștenirea lui zace în multiplele acte de bunătate cu care i-a inspirat pe cei din jur. În onoarea lui, să ne străduim cu toții să aducem mai multă compasiune în lume, așa cum a făcut și el în fiecare zi”.

Judecătorul a lăsat în urmă o familie îndurerată, copii, nepoți și prieteni care îi plâng acum lipsa. Mulți fani au reacționat imediat când au văzut postările despre moartea lui pe rețelele de socializare și multora nu le-a venit să creadă că Frank Caprio s-a stins din viață.

Judecătorul fusese diagnosticat cu cancer pancreatic în urmă cu 2 ani și recent a pierdut lupta cu această boală incurabilă.

