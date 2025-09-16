Robert Redford a murit. Actorul care a făcut istorie la Hollywood s-a stins din viață la 89 ani

Robert Redford a murit.

Celebrul actor Robert Redford a decedat astăzi, 16 septembrie, la vârsta de 89 de ani. | Profimedia

Celebrul actor și regizor, Robert Redford, un simbol al cinematografiei independente, s-a stins din viaţă pe 16 septembrie 2025, la vârsta de 89 de ani.

Vestea a fost confirmată de PR-ul său, Cindi Berger, care a declarat că Redford a murit „acasă, la Sundance, în Munţii Utah, locul pe care l-a iubit, înconjurat de cei dragi”.

Mesajul ei spunea: “Robert Redford a murit pe 16 septembrie 2025, la casa lui din Sundance, din Munții Utah, un loc tare drag lui, fiind înconjurat de toți cei dragi. Tuturor ne va fi dor de el. Familia lui cere presei intimitate și liniște”.

Actorul s-a născut pe 18 august 1936 în Santa Monica, California, într-o familie în care părinţii săi aveau aspiraţii artistice. Redford şi-a petrecut tinereţea fiind înconjurat de artă. Iniţial el a fost interesat de pictură şi design și mai târziu a descoperit scena actoriei, când a decis să își facă pregătirea academică American Academy of Dramatic Arts.

Cariera sa pe marele ecran a început în anii ’60 şi ’70, când rolurile în filme precum Barefoot in the Park, Butch Cassidy, Sundance Kid şi The Sting i-au asigurat statul de star internaţional. Cu o carismă inegalabilă, un șarm aparte și o privire care cucerea orice femeie, Robert Redford a făcut furori în tinerețe, având milioane de fane.

Farmecul său, imaginea sa de bărbat fatal, dar şi capacitatea de a aduce profunzime personajelor pe care le-a interpretat, l-au făcut să fie apreciat nu doar de public, ci şi de critici.

Un moment extrem de important în cariera lui Redford a fost tranziţia către regie. În 1980, filmul Ordinary People (“Oameni obişnuiţi”) i-a adus Oscarul pentru cel mai bun film, iar Robert Redford a primit Oscarul pentru regie.

Acest moment marchează succesul său în regie, dar și faptul că nu s-a mulţumit să aibă doar reputație de bărbat fatal, ci a dorit să contribuie profund la poveștile filmelor și la transformarea artei cinematografice.

Mai mult, Robert Redford este fondatorul Sundance Institute şi al celebrului Festival de Film Sundance, iniţiative care au oferit oportunități și altor cineaști de a-și spune poveștile, de a experimenta și de a ieși din tipare, departe de regulile industriei cinematografice de la Hollywood.

Actorul nu s-a retras brusc, dar în 2018, filmul The Old Man & The Gun a fost prezentat ca unul dintre ultimele în care joacă, semn că se gândea la o tranziţie spre viaţa privată.

În plan personal, celebrul actor a trecut prin pierderi dureroase. Primul său copil, Scott, a murit la doar câteva luni de viaţă. Un alt fiu al său, James Redford, documentarist şi activist, a murit în 2020 de cancer la ficar, la vârsta de doar 58 de ani. Aceste pierderi imense l-au făcut un om puternic și recunoscător pentru iubirea pe care a primit-o de la oamenii dragi care i-au fost mereu alături.

În 2009, Robert Redford s-a căsătorit cu Sibylle Szaggars, artistă multimedia, care i-a rămas alături până în ultimii ani.

După o viaţă de activitate artistică recunoscută internaţional, Robert Redford a murit „în somn”, acasă, în Utah, conform declaraţiilor oficiale. Cei apropiați și fanii săi îl plâng astăzi pentru că lumea cinematografiei a mai pierdut o stea.

