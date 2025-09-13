Claudia Pătrășcanu, prima imagine alături de noul iubit, la șase ani după despărțirea de Gabi Bădălău: „Omul care ne-a sprijinit”

La trei ani după divorțul de Gabi Bădălău și șase ani de la despărțire, Claudia Pătrășcanu a confirmat că este din nou într-o relație.

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre motivele pentru care îl apreciază atât de mult pe iubitul ei

Cântăreața, mamă a doi copii, și-a ținut povestea de dragoste departe de ochii publicului, dar chiar de ziua aniversării lor le-a arătat fanilor prima fotografie alături de bărbatul care o face fericită.

Claudia Pătrășcanu, prima imagine alături de noul iubit

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au avut o căsnicie marcată de scandaluri și procese, iar divorțul lor s-a finalizat în 2022. La aproape trei ani de la separare, artista a anunțat că are o relație și a publicat prima fotografie alături de noul iubit pe rețelele de socializare.

Artista a transmis și un mesaj emoționant, plin de cuvinte de apreciere pentru bărbatul care îi este alături necondiționat. Din mesajul ei reiese că acesta are o relație frumoasă și cu cei doi fii ai cântăreței, din căsnicia cu Gabi Bădălău.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viața m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte… când toți ceilalți încercau să mă doboare”, și-a început ea mesajul.

Claudia a continuat: „Este omul care îi respectă pe ceilalți, care îmi respectă familia și pe copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când alții au lipsit… un om discret și educat, care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată! Îi spun mereu: Orice ne-ar arăta viața și oricum ne-ar duce drumurile, respectul pe care îl port pentru tine este infinit!”.

Claudia Pătrășcanu: „Nu este soțul meu…. este mai mult decat o hârtie semnată”

„Nu este soțul meu… este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată. Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare.

Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?! Este OMUL care le arată atât mie, cât și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când”, se arată în continuarea mesajului.

„Când erau pe punctul de a fi dați afară din școală, pe motiv de neplată, …acest OM mi-a spus că niciodată nu se va întâmpla asta… tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus în spate aceeași greutate pe care eu am dus-o atâția ani și a făcut-o cu răbdare multă și înțelepciune”, a adăugat artista.

Claudia Pătrășcanu a vorbit apoi despre motivele pentru care îl apreciază atât de mult pe iubitul ei. Ea spune că a găsit în el sprijin, liniște și iubire, sentimente pe care bărbatul le oferă și copiilor ei. Postarea cu cei doi a adunat rapid mii de aprecieri pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu a dat-o din nou în judecată pe Bianca Drăgușanu

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu pare departe de a se încheia. Cele două se află într-un scandal continuu, cu mai multe procese pe rol și întâlniri repetate în instanță. Recent, artista a intentat un nou proces împotriva vedetei.

Pe 12 august a avut loc cel mai recent termen în procesul deschis de Claudia Pătrășcanu împotriva Biancăi Drăgușanu.

Cântăreața a făcut apel după ultima decizie și, de această dată, a câștigat. Procesul a fost deschis după ce Bianca nu ar fi vrut să șteargă din mediul online fotografiile în care apar copiii artistei, notează Viva.ro.

În urmă cu câteva săptămâni, instanța a hotărât ca Bianca Drăgușanu să șteargă fotografiile în termen de 20 de zile. De asemenea, aceasta trebuie să îi plătească Claudiei Pătrășcanu 2.520 de lei cheltuieli de judecată și 545 de lei din apel. În acest timp, artista are dreptul să deschidă un nou proces, lucru pe care l-a și făcut.