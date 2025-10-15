Antena Căutare
Claudia Puican si Armin Nicoară, pregătiri pentru petrecerea de nuntă și botez. Vor avea peste 1000 invitați

Cântăreții Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc de marele eveniment din viața lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 11:44 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 12:26
Celebrii artiști vor sărbători cu o petrecere de lux atât nunta, cât și botezul fiului lor, Amir. | Instagram

Deși s-au căsătorit și și-au botezat fiul, Claudia Puican și Armin Nicoară simt acum nevoie să aibă parte de o petrecere cu stil, pe lux și opulență.

Petrecerea este menită să sărbătorească cele două mari evenimente din viața lor, atât nunta, cât și botezul fiului lor, Amir. Artiștii sunt nerăbdători să sărbătorească alături de mai mult de 1000 de invitați, iar petrecerea va fi una ca la carte, cu multe surprize pentru invitați.

Claudia Puican și Armin Nicoară, petrecere pentru nuntă și botez

Evenimentul de lux va avea loc peste o săptămână, iar cei doi au oferit mai multe detalii despre petrecerea grandioasă într-un interviu pentru Spynews.

Citește și: Cum arată Claudia Puican în costum de baie, la patru luni după ce a născut. Imagini de senzație din vacanță

„Acum facem cheful cel mare. Multă lume nu înțelege ce facem exact. Noi acum organizăm evenimentul cel mare, și botez, și nuntă. Noi am făcut tot, iar acum avem doar petrecerea. Mulți s-au supărat când am făcut cununia, pentru că nu i-am chemat, atunci a fost ceva restrâns, dar acum avem petrecerea mare, cu aproximativ 1.000 de invitați. E destul de greu. Invitații îi chemi, dar acum urmează să facem organizarea meselor”, a declarat artistul pentru Spynews.

Cei doi artiști sunt nerăbdători, dar și puțin stresați pentru că mai au de pus la punct ultimele detalii legate de evenimentul important din viața lor.

Citește și: Câte kilograme a slăbit Claudia Puican de când a născut. Cine o ajută cu fiul ei atunci când are evenimente: „Nu sunt o norocoasă”

”Și eu, și Claudia suntem puțin speriați, pentru că avem mulți invitați care ne spun cu cine vor să stea la masă. E destul de greu, avem artiști din toată țara. Avem în jur de 14 furnizori cu mâncare. Avem sushi, burgeri, cafea separată, specială, alta față de cea oferită la sală. Avem foarte multe surprize pentru invitați”, a mai adăugat Armin Nicoară.

Petrecerea va dura 2 zile, iar invitații se vor bucura de muzică bună asigurată de mai mulți artiști și mâncare gustoasă.

”Claudia și-a făcut rochia de mireasă. Din câte am înțeles, mai vrea una, dar nu se știe dacă va ajunge la probă. Eu, la fel, mi-am dat deja comandă, am două costume. Petrecerea va începe la ora 17:00, deoarece avem mulți artiști care vor cânta. Avem artiști și din lumea manelelor, dar și din muzica populară. Cred că totul va ține aproximativ două zile, pentru că avem mulți invitați din țară care și-au luat un sejur mai prelungit. O să petrecem două zile”, a mai spus cântărețul.

Citește și: Claudia Puican a ajuns cu fiul ei la spital. Ce se întâmplă cu băiețelul artistei: „Mi-e greu să-l mai las cu cineva...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
