Copiii lui Eddie Murphy și ai lui Martin Lawrence au devenit părinți pentru prima oară. Greii comediei, bunici emoționați

Eddie Murphy și Martin Lawrence nu formează un duo amuzant doar pe platourile de filmare, ci sunt și rude.

Eddie Murphy și Martin Lawrence se mândresc cu prietenia lor de zeci de ani care a trecut testul timpului. Cei doi actori de comedie s-au împrietenit pe platourile filmare la primele lor proiecte împreună și ulterior au devenit cuscrii după ce fiul lui Eddie, Eric, și fiica lui Martin, Jasmin, s-au căsătorit.

Citește și: Nicole Murphy pune pe jar imaginația fanilor cu un decolteu abisal și pantaloni extrem de mulați. Cum a apărut în public

Greii comediei nu puteau fi mai mândri de alegerea copiilor lor și se bucură că sunt acum o mare familie. În februarie, Eric și Jasmin au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Recent, Eddie Murphy și Martin Lawrence au devenit bunici după ce au întâmpinat venirea pe lume a nepoatei lor.

Jasmin, fiica lui Martin Lawrence, a devenit mamă pentru prima dată, aducând o bucurie imensă întregii familii.

Eddie Murphy a fost cel care a făcut public anunțul, iar fanii sunt în extaz să afle că celebrul actor e acum bunic. Eric și Jasmin s-au căsătorit în luna mai a anului trecut și au anunțat pe Instagram că așteaptă primul lor copil în februarie anul acesta.

Citește și: Cel mai mare Don Juan de la Hollywood a devenit tată pentru a zecea oară

Eddie Murphy, actorul din pelicula „Coming 2 America” în vârstă de 65 de ani, a confirmat că el și partenerul lui de filme de comedie, Martin Lawrence au devenit bunici și sunt mândrii de copiii lor.

Eddie Murphy a vobit despre frumoasa realizare în timpul unui interviu la American Film Institute Achievement pe 18 aprilie. Nepoata lor se numește Ari Skye.

„Doar ce au devenit părinți, au o fetiță. Au devenit părinți acum o săptămână sau două. Da, o chemă Ari. Ari Skye”, a dezvăluit celebrul actor de comedie.

În timpul noului interviu Eddie Murphy a fost întrebat dacă el sau Martin Lawrence au vreun sfat pentru copiii lor care au devenit acum părinți. Actorul în vâstă de 65 de ani a spus că el nu consideră că un părinte are nevoie de sfaturi pentru că fiecare își crește copilul așa cum dorește.

„Nu, nu dăm sfaturi. Știi, copiii în general nu urmează sfaturile părinților. Copiii urmează, în schimb, exemplul părinților. Ei se uită la tine cum faci lucrurile. Ei nu prea acordă atenție lucrurilor pe care le spui, dar se uită la ceea ce faci. Deci nu prea dau sfaturi”, a mai spus Eddie Murphy.

Citește și: Nicole Murphy, siluetă impecabilă la 53 de ani. Cum a fost fotografiată pe stradă fosta soție a lui Eddie Murphy