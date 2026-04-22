Antena Căutare
Copiii lui Eddie Murphy și ai lui Martin Lawrence au devenit părinți pentru prima oară. Greii comediei, bunici emoționați

Eddie Murphy și Martin Lawrence nu formează un duo amuzant doar pe platourile de filmare, ci sunt și rude.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 09:01 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 09:40
Celebrii actori de comedie Eddie Murphy și Martin Lawrence au devenit bunici împreună. Cei doi au o nepoată. | Profimedia

Eddie Murphy și Martin Lawrence se mândresc cu prietenia lor de zeci de ani care a trecut testul timpului. Cei doi actori de comedie s-au împrietenit pe platourile filmare la primele lor proiecte împreună și ulterior au devenit cuscrii după ce fiul lui Eddie, Eric, și fiica lui Martin, Jasmin, s-au căsătorit.

Citește și: Nicole Murphy pune pe jar imaginația fanilor cu un decolteu abisal și pantaloni extrem de mulați. Cum a apărut în public

Eddie Murphy și Martin Lawrence, greii comediei, au devenit bunici

Greii comediei nu puteau fi mai mândri de alegerea copiilor lor și se bucură că sunt acum o mare familie. În februarie, Eric și Jasmin au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată. Recent, Eddie Murphy și Martin Lawrence au devenit bunici după ce au întâmpinat venirea pe lume a nepoatei lor.

Articolul continuă după reclamă

Jasmin, fiica lui Martin Lawrence, a devenit mamă pentru prima dată, aducând o bucurie imensă întregii familii.

Eddie Murphy a fost cel care a făcut public anunțul, iar fanii sunt în extaz să afle că celebrul actor e acum bunic. Eric și Jasmin s-au căsătorit în luna mai a anului trecut și au anunțat pe Instagram că așteaptă primul lor copil în februarie anul acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cel mai mare Don Juan de la Hollywood a devenit tată pentru a zecea oară

Eddie Murphy, actorul din pelicula „Coming 2 America” în vârstă de 65 de ani, a confirmat că el și partenerul lui de filme de comedie, Martin Lawrence au devenit bunici și sunt mândrii de copiii lor.

Eddie Murphy a vobit despre frumoasa realizare în timpul unui interviu la American Film Institute Achievement pe 18 aprilie. Nepoata lor se numește Ari Skye.

„Doar ce au devenit părinți, au o fetiță. Au devenit părinți acum o săptămână sau două. Da, o chemă Ari. Ari Skye”, a dezvăluit celebrul actor de comedie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În timpul noului interviu Eddie Murphy a fost întrebat dacă el sau Martin Lawrence au vreun sfat pentru copiii lor care au devenit acum părinți. Actorul în vâstă de 65 de ani a spus că el nu consideră că un părinte are nevoie de sfaturi pentru că fiecare își crește copilul așa cum dorește.

„Nu, nu dăm sfaturi. Știi, copiii în general nu urmează sfaturile părinților. Copiii urmează, în schimb, exemplul părinților. Ei se uită la tine cum faci lucrurile. Ei nu prea acordă atenție lucrurilor pe care le spui, dar se uită la ceea ce faci. Deci nu prea dau sfaturi”, a mai spus Eddie Murphy.

Citește și: Nicole Murphy, siluetă impecabilă la 53 de ani. Cum a fost fotografiată pe stradă fosta soție a lui Eddie Murphy

Cu ce se ocupă acum Andreea Antonescu după ce s-a mutat în America cu cele două fiice ale ei... Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă...
Înapoi la Homepage
AS.ro „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Observatornews.ro O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Antena 3 Crimă șocantă în Sectorul 3 din București: Un german de 86 de ani e suspectat că și-a sugrumat iubita de doar 30 de ani, cu o cârjă Crimă șocantă în Sectorul 3 din București: Un german de 86 de ani e suspectat că și-a sugrumat iubita de doar 30 de ani, cu o cârjă
SpyNews Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Reacția lui Dan Alexa, întrebat despre presupusa idilă cu Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc. Ce a răspuns antrenorul
Reacția lui Dan Alexa, întrebat despre presupusa idilă cu Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc. Ce a...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Nadia Comăneci, cu lacrimi în ochi la „Oscarurile Sportului”. Discurs emoționant, la 50 de ani de la un 10 perfect
Nadia Comăneci, cu lacrimi în ochi la „Oscarurile Sportului”. Discurs emoționant, la 50 de ani de la un 10...
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Mălina Pavel, eleva din Pitești campioană europeană la matematică, povestește cum a trăit olimpiada din Franța. „Am deschis steagul României în fața întregii Europe. A fost magic!”
Mălina Pavel, eleva din Pitești campioană europeană la matematică, povestește cum a trăit olimpiada din... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce condiții pune George Simion pentru a începe negocierile cu partidele: „Trei lucruri vrem!”
Ce condiții pune George Simion pentru a începe negocierile cu partidele: „Trei lucruri vrem!” BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Marele absent de la nunta Andreei Bălan: Am refuzat-o!
Marele absent de la nunta Andreei Bălan: Am refuzat-o! Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x