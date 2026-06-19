Cristian Chivu rămâne la Inter Milano. Ce salariu va avea după semnarea noului contract

Cristian Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în vara anului 2028. Antrenorul român a fost răsplătit după un sezon de succes în care echipa a câștigat campionatul și Cupa Italiei.

Cristian Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în vara anului 2028. Antrenorul român a fost răsplătit după un sezon de succes în care echipa a câștigat campionatul și Cupa Italiei. | Hepta

Cristian Chivu a ieșit din biroul șefilor lui Inter Milano și a anunțat că a semnat prelungirea contractului cu formația italiană. Antrenorul român va continua pe banca tehnică a nerazzurrilor până în vara anului 2028, după ce a ajuns la un acord cu conducerea clubului.

Cristian Chivu rămâne la Inter Milano

Chivu a fost răsplătit pentru rezultatele excelente obținute în sezonul recent încheiat. Sub comanda sa, Inter a reușit să câștige atât titlul de campioană a Italiei, cât și Cupa Italiei, performanțe care au convins conducerea să îi ofere un nou contract pe termen lung.

Noua înțelegere dintre tehnicianul român și clubul milanez va fi valabilă până în vara anului 2028. Inter a confirmat oficial prelungirea colaborării, subliniind încrederea pe care o are în proiectul condus de Chivu.

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Ce salariu va avea după semnarea noului contract

Antrenorul român a părăsit sediul clubului după mai bine de două ore de discuții cu oficialii grupării italiene, potrivit GSP.ro. La întâlnire a fost prezent și agentul său, Pietro Chiodi. De asemenea, au participat directorul sportiv Piero Ausilio și avocatul clubului, Angelo Capellini, cei care au pus la punct ultimele detalii ale contractului. Conform informațiilor din presă, Chivu va primi 4 milioane de euro pe sezon.

La scurt timp după anunțul oficial, Cristian Chivu a primit numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor și a oamenilor din fotbal. Suporterii lui Inter și-au exprimat entuziasmul pe rețelele sociale, considerând că prelungirea contractului reprezintă o veste excelentă pentru viitorul echipei.

Vizibil mulțumit după încheierea negocierilor, tehnicianul român a transmis și un mesaj pentru fanii formației din Milano.

„Salut, interiști! Ne vedem în noul sezon! Sunt pregătit de un nou început împreună”, a declarat Chivu, conform sursei citate.

Prelungirea contractului confirmă statutul tot mai important pe care fostul internațional român îl are la Inter Milano. După ce și-a construit o reputație solidă în cadrul clubului, atât ca jucător, cât și ca antrenor, Chivu va avea acum misiunea de a menține echipa în lupta pentru cele mai importante trofee din Italia și Europa.

Cu un nou contract în buzunar și cu încrederea deplină a conducerii, Cristian Chivu privește cu optimism către sezonul următor, în care Inter își propune să își apere titlul și să continue parcursul de succes început sub comanda antrenorului român.