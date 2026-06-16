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Cum arată Mariana, mama lui Cristi Chivu. Cum a apărut în fața clubului unde a debutat fostul fotbalist

Mariana Chivu, mama lui Cristi Chivu, a participat la festivitățile dedicate centenarului CSM Reșița. Emoționată, aceasta a vorbit despre legătura specială a familiei sale cu clubul care l-a lansat pe fostul internațional român.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 15:30 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 15:31
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Cum arată Mariana, mama lui Cristi Chivu. Cum a apărut în fața clubului unde a debutat fostul fotbalist | Hepta
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Mariana Chivu, apariție emoționantă la centenarul CSM Reșița. Mama lui Cristi Chivu a vorbit despre legătura specială cu clubul

Cum arată Mariana, mama lui Cristi Chivu

Mariana Chivu, mama lui Cristi Chivu, a avut o apariție emoționantă la festivitățile organizate cu ocazia aniversării a 100 de ani de existență a CSM Reșița, clubul la care și-a început cariera unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din ultimele decenii.

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Evenimentul a adunat numeroase personalități din lumea sportului, foști jucători și suporteri care au dorit să celebreze istoria impresionantă a clubului reșițean. Pentru Mariana Chivu, momentul a fost încărcat de emoție și amintiri, având în vedere legătura profundă pe care familia sa o are cu această echipă.

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Sportul a ocupat întotdeauna un loc important în familia Chivu. Cristi Chivu a fost influențat puternic de tatăl său, Mircea Chivu, fost fotbalist și antrenor respectat la Reșița, care și-a dedicat mare parte din viață acestui club. De-a lungul anilor, Mariana Chivu a rămas un sprijin constant pentru fiul său, chiar dacă a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și să își păstreze discreția.

Cum a apărut în fața clubului unde a debutat fostul fotbalist

Elegantă și rezervată, așa cum a fost mereu, Mariana Chivu a vorbit cu emoție despre legătura pe care o are cu CSM Reșița și despre respectul pe care îl poartă tradiției sportive din oraș.

„Sunt în acest club din 1975, de când soțul meu era jucător al acestui minunat club. Nouă ani mai târziu, Cristi a debutat la CSM Reșița.

Pe mine mă leagă foarte multe de acest club. Din acest motiv, de fiecare dată când ajung în Reșița vin pe la club. Vin cu drag și mă mândresc că și Cristi, și soțul meu au făcut parte din acest club”, a declarat Mariana Chivu, potrivit GSP News.

Declarația sa a fost primită cu aplauze de cei prezenți, mulți dintre aceștia apreciind sinceritatea și emoția cu care a vorbit despre locul în care au fost puse bazele unei povești de succes în fotbalul românesc.

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La rândul său, Cristi Chivu a transmis un mesaj special cu ocazia centenarului clubului care l-a format. Fostul căpitan al echipei naționale și unul dintre cei mai titrați fotbaliști români nu a uitat de unde a plecat și a ținut să își exprime recunoștința față de CSM Reșița.

„La mulți ani, CSM Reșița! 100 de ani de pasiune și realizări. Este clubul care mi-a dat multe, care mi-a insuflat niște valori, care m-a ajutat să răzbat prin viață.

Este o ocazie cu adevărat specială pentru club și pentru susținătorii săi. E un motiv de mândrie pentru că sunt foarte puține cluburi care reușesc să atingă această bornă”, a scris Cristi Chivu pe pagina de Facebook a clubului.

Centenarul CSM Reșița a reprezentat nu doar o sărbătoare a performanțelor sportive, ci și un moment de reafirmare a valorilor care au definit clubul de-a lungul unui secol. Prezența Marianei Chivu a adus o notă aparte evenimentului, reamintind tuturor cât de important este rolul familiei în construirea marilor cariere sportive.

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