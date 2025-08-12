Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă! Ce a zis despre vacanțele de cuplu

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a reușit să stârnească o nouă controversă în mediul online, totul după ce publicat pe contul său de Facebook un mesaj despre vacanțele în cuplu. Descoperă ce i-a nemulțumit pe români.

Nu mai este o noutate faptul că soția lui Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu, este o persoană extrem de activă în mediul online. Recent, vedete a reușit să stârnească o adevărat controversă în mediul online atunci când a publicat un mesaj în care și-a exprimat părerile despre cum se petrece vacanța într-un cuplu.

Postările au devenit virale și au stârnit numeroase reacții pro și contra. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba și ce i-a nemulțumit pe mulți dintre români.

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă! Mesajul ei a revoltat numeroși români

Recent, fiind sezonul vacanțelor, Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a decis să publice pe pagina sa de Facebook un mesaj în care și-a exprimat părerea despre vacanțele petrecute cu partenerul. Vedeta a părut intrigată de faptul că unele persoane aleg să își petreacă vacanțele alături de prieteni, nu alături de partener.

„Eu am o întrebare sinceră, fără răutate: când a apărut moda asta cu vacanțele separate? Adică femei măritate, cu iubiți, cu relații de lungă durată… care își fac bagajele și pleacă „cu fetele” în vacanță. Și bărbați care pleacă „cu băieții” să se distreze, să „se relaxeze”… fără partenera de viață.Eu nu vorbesc aici de plecări în interes de serviciu sau situații în care nu ai de ales. Vorbesc de concedii gândite special pentru distracție, plajă, cocktailuri, dar fără omul tău lângă tine.Poate o fi ceva greșit la mine, dar eu nu concep să mă duc să trăiesc cele mai frumoase momente din an fără soțul meu. Nu mă simt bine, nu mă bucur, nu văd sensul. Și nu, nu e vorba de „nu mă lasă” sau „nu-l las”. Pur și simplu, nu înțeleg cum poți să alegi să-ți faci amintiri fără omul cu care spui că îți place să petreci timp. Pentru mine vacanța înseamnă să fim împreună, să râdem împreună, să ne certăm uneori împreună (că și asta e parte din poveste), dar să fim acolo, unul lângă altul. Altfel… mi se pare mai degrabă un city-break de la relație, nu o vacanță”, a fost mesajul transmis de Cristina Șișcanu pe pagina sa oficială de Facebook.

Sute de persoane au transmis comentarii, unii susținând părerea vedetei, alții alegând să o critice.

„Vacantele fara sot sunt ideale”, „Alt subiect controversat. Dacă ești mama full time, gospodina , sotie, munca cu plecat de acasă câte 12 ore zilnic, ai sa vezi ce bine îți prinde o evadare și este chiar sănătos pentru relație”, „Moda a apărut de când familia nu mai e familie...”, „familia este familie dacă ai și timp.pentru tine”, „Ei in Germania e ceva normal.....doar cu prietenele timp frumos impreuna petrecut...relaxare si bateriile incarcate de la tot. Ce e asa ciudat....nu inteleg”, „În Austria este ceva normal,,cunosc multe familii care merg o dată cu familia si încă o dată fiecare separat”, „Nu văd nimic greșit dacă ai încredere în soțul tău. Eu ies foarte des cu prietenele mele iar el cu prietenii lui. Bineînțeles asta nu este posibil când ai lângă tine o persoană geloasă și posesivă. Eu cred că fiecare dintre noi are nevoie de spațiul lui. Noi fetele organizăm weekenduri la spa iar soților noștri nu le place. Ei merg la pescuit, iubesc fotbalul sau motocicletele. Deci mentalitatea asta să rămân lipită de el este depășită”, iată o parte dintre reacțiile românilor.