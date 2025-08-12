Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, mesaj ce i-a enervat pe români. Ce spus despre prietenia dintre femei și bărbați

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, mesaj ce i-a enervat pe români. Ce spus despre prietenia dintre femei și bărbați

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă în mediul online cu un mesaj publicat recent pe Facebook. Descoperă ce a zis vedeta despre prietenia dintre femei și bărbați.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 August 2025, 16:48 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 22:07
Galerie
Descoperă ce mesaj a transmis Cristina Șișcanu și de ce unii români au criticat-o pe vedetă | Antena 1/captura antenastars

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a reușit să stârnească un val uriaș de reacții după ce a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Vedeta și-a exprimat părerea despre prietenia dintre femei și bărbați și se pare că nu puțini au fost românii care au criticat-o.

Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Cristina Șișcanu și de ce a fost aceasta criticată de internauți.

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, mesaj ce i-a enervat pe români. Ce spus despre prietenia dintre femei și bărbați

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a reușit să stârnească un adevărat val uriaș de reacții cu un mesaj publicat recent pe pagina sa de Faceook. Vedeta a ales să își exprime punctul de vedere despre prietenia dintre femei și bărbați.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă! Ce a zis despre vacanțele de cuplu

Viziunile vedetei se pare că nu au fost pe placul tuturor românilor și nu puțini au fost cei care au criticat-o. Iată mai jos mesajul trnasmis de Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu:

„Prietenie între un bărbat și o femeie?

Eu zic că nu există. Știu, acum o să vină unii cu „Ba da, eu am un prieten de suflet de 15 ani și n-a fost nimic între noi!” Da, sigur… poate pentru că unul dintre voi n-a fost interesat sau erați minori. Dar între doi adulți, disponibili emoțional, mai devreme sau mai târziu, unul simte ceva. Și gata „prietenia”. Cunoștințe? Colegi? Da, normal. Dar un „cel mai bun prieten” cu care îți bei cafeaua, îți faci confidențe și te descarci când ai probleme în cuplu? Nu, mulțumesc. Pentru mine, prietenul meu cel mai bun e soțul meu. E iubit, partener, confident, psiholog, maseur… etc!

Singura variantă „safe” pe care o văd e prietenia veche, din copilărie, unde există și prietenia între parteneri — adică un cuplu prieten cu alt cuplu. Altfel, e doar o chestiune de timp până când unul dintre cei doi va începe să simtă „altceva”. Așa că, dacă mă întrebați pe mine, prietenia bărbat-femeie e ca un grătar în pădure. Poți să spui că te-ai dus doar să stai la aer curat… dar tot sfârșești lângă jar”, a fost mesajul transmis de Cristina Șișcanu pe pagina sa oficială de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj foto cu madalin ionescu si sotia lui, cristina șișcanu

Reacțiile internauților au fost împărțite. Unii au avut mesaje dure la adresa vedetei: „Asta poate doar în mintea ta. Ca tu la asta te gândești. Da, exista și prietenie sincera între un bărbat și o femeie fără gânduri ascunse. Prietenie sincera adevărată. Poate tu nu ai cunoscut aceasta prietenie, dar asta nu înseamnă că nu există! Exista între oameni cu caracter și fără sa se gândească la ce te gândești tu!”, „Evident ca NU exista! Singurul meu prieten a fost fratele meu, care a decedat. Da, singurul barbat care iti poate fi un prieten bun este fie tatal tau, fie fratele, fie fiul tau. Si partenerul de viata atat! Altcineva de sex opus clar nu!”, „Cine nu stie ca exista prietenie intre un,barbat si o femeie nu o sa stie niciodata ce inseamna prietenia adevarata!”, „Există din simplul motiv că avem gusturi şi nu ne atrag toți oamenii”.

Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Îmi aştept sfârşitul” Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: “Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate” &#8220;Îmi aştept sfârşitul&#8221; Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: &#8220;Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate&#8221;
Observatornews.ro Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă" Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”
Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x