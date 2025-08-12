Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă în mediul online cu un mesaj publicat recent pe Facebook. Descoperă ce a zis vedeta despre prietenia dintre femei și bărbați.

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a reușit să stârnească un val uriaș de reacții după ce a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Vedeta și-a exprimat părerea despre prietenia dintre femei și bărbați și se pare că nu puțini au fost românii care au criticat-o.

Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Cristina Șișcanu și de ce a fost aceasta criticată de internauți.

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, mesaj ce i-a enervat pe români. Ce spus despre prietenia dintre femei și bărbați

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a reușit să stârnească un adevărat val uriaș de reacții cu un mesaj publicat recent pe pagina sa de Faceook. Vedeta a ales să își exprime punctul de vedere despre prietenia dintre femei și bărbați.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a stârnit o adevărată controversă! Ce a zis despre vacanțele de cuplu

Viziunile vedetei se pare că nu au fost pe placul tuturor românilor și nu puțini au fost cei care au criticat-o. Iată mai jos mesajul trnasmis de Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu:

„Prietenie între un bărbat și o femeie?

Eu zic că nu există. Știu, acum o să vină unii cu „Ba da, eu am un prieten de suflet de 15 ani și n-a fost nimic între noi!” Da, sigur… poate pentru că unul dintre voi n-a fost interesat sau erați minori. Dar între doi adulți, disponibili emoțional, mai devreme sau mai târziu, unul simte ceva. Și gata „prietenia”. Cunoștințe? Colegi? Da, normal. Dar un „cel mai bun prieten” cu care îți bei cafeaua, îți faci confidențe și te descarci când ai probleme în cuplu? Nu, mulțumesc. Pentru mine, prietenul meu cel mai bun e soțul meu. E iubit, partener, confident, psiholog, maseur… etc!

Singura variantă „safe” pe care o văd e prietenia veche, din copilărie, unde există și prietenia între parteneri — adică un cuplu prieten cu alt cuplu. Altfel, e doar o chestiune de timp până când unul dintre cei doi va începe să simtă „altceva”. Așa că, dacă mă întrebați pe mine, prietenia bărbat-femeie e ca un grătar în pădure. Poți să spui că te-ai dus doar să stai la aer curat… dar tot sfârșești lângă jar”, a fost mesajul transmis de Cristina Șișcanu pe pagina sa oficială de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacțiile internauților au fost împărțite. Unii au avut mesaje dure la adresa vedetei: „Asta poate doar în mintea ta. Ca tu la asta te gândești. Da, exista și prietenie sincera între un bărbat și o femeie fără gânduri ascunse. Prietenie sincera adevărată. Poate tu nu ai cunoscut aceasta prietenie, dar asta nu înseamnă că nu există! Exista între oameni cu caracter și fără sa se gândească la ce te gândești tu!”, „Evident ca NU exista! Singurul meu prieten a fost fratele meu, care a decedat. Da, singurul barbat care iti poate fi un prieten bun este fie tatal tau, fie fratele, fie fiul tau. Si partenerul de viata atat! Altcineva de sex opus clar nu!”, „Cine nu stie ca exista prietenie intre un,barbat si o femeie nu o sa stie niciodata ce inseamna prietenia adevarata!”, „Există din simplul motiv că avem gusturi şi nu ne atrag toți oamenii”.