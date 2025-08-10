Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”

Cristina Ștefania a încins spiritele pe internet cu fotografiile sexy pe care le-a postat. Iată cât de bine arată în costum de baie și ce reacții a primit din partea vedetelor și internauților.

Cristina Ștefania este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi din țară care au știut cum să se remarce încă de la început prin multă muncă, dans, o voce de-a dreptul încântătoare, dar și, bineînțeles, prin frumusețea ei naturală.

Iubita lui Speak nu doar că este de o frumusețe răpitoare, dar este și adepta unui stil de viață sănătos, sportul fiind principalul secret al siluetei sale de invidiat care atrage toate privirile atât la sală, cât și la plajă.

Recent, aceasta a postat în mediul online o serie de fotografii în costum de baie și i-a făcut pe internauți să se holbeze minute în șir la corpul ei perfect.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de sexy este cântăreața și ce reacții a stârnit inclusiv în rândul vedetelor!

Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat în vacanță

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ștefania are un corp de-a dreptul perfect, pentru care muncește extrem de mult la sală și care îi aduce multă admirație din partea tuturor celor care o privesc.

Cântăreața obișnuiește să împărtășească deseori fotografii cu ea în ipostaze sexy, însă ultimele pe care le-a postat au încins cu adevărat spiritele pe internet, acolo unde internauții s-au întrecut în comentarii.

Fotografiile nu doar că au strâns rapid sute de reacții din partea internauților, ci au devenit și o adevărată inspirație pentru cele care își doresc să ajungă la un astfel de corp și la o siluetă de invidiat.

Iată cât de sexy s-a pozat Cristina Ștefania în vacanță:

„Ștefaniiiooooo”, „Andaleeee”, „Cum să arăți așa bine. Incredibil … perfecțiune! Corpul acela este artă...”, au fost doar o parte dintre comentariile pe care aceasta le-a primit de la alte vedete, precum: Mira, Andia și Celia.

Și alte vedete au admirat fotografiile postate de iubita lui Speak, comentând cu multe inimioare și emoji de foc, dând de înțeles că trupul ei este unul care aprinde imaginația tuturor privitorilor. Printre ele se regăsesc: Misha Miller, Alexia Eram, Gina Chirilă, Bella Santiago, dar și multe altele.

„Pentru mine ești cea mai frumoasă femeie din România! mă înclin!”, „Ești un fel de Ferească Dumnezeu”, „Divină femeie”, „N-ai cum să arăți așa bine”, „Te divinizez femeie” sunt doar alte câteva comentarii din partea celor care o urmăresc și o admiră cu adevărat.

