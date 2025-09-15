Asia Express sezonul 8, 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a avut nevoie de intervenția medicului în cursa pentru imunitate

În ediția șase Asia Express, difuzată pe 15 septembrie 2025, concurenții s-au luptat pentru imunitatea mare a etapei a doua. În timpul probei din ferma de ananași, Raluca Bădulescu a avut nevoie de asistență medicală imediată.

Cursa pentru imunitatea mare a etapei a doua a adus una dintre cele mai dificile zile ale sezonului. Sub soarele arzător al Filipinelor, concurenții au fost nevoiți să facă față nu doar oboselii și presiunii competiției, ci și unor misiuni care le-a solicitat rezistența fizică și psihică până la limită.

De la agitația autostopului și până la munca din fermele de ananas și cocos, unde au trebuit, mai întâi, să extragă firele textile din frunzele de ananas, din care, apoi, să confecționeze cămășile tradiționale filipineze (barong), dificultatea a rămas uriașă. Fiecare echipă a fost ghidată de câte un judecător, însă frunzele țepoase au produs răni și tăieturi și aproape nicio pereche nu a scăpat neatinsă.Raluca Bădulescu a cărui răbdare, dar și rezisență fizică i-au fost puse la grea încercare.

După ce a primit cu greu provocarea de a se aventura în ferma de ananași sub razele soarelui arzător, Ralucăi Bădulescu i-a fost pusă la grea încercare condiția fizică, iar oboseala și-a spus cuvântul. Deși a stat pe margine, în timp ce Florin lucra la țesătura din fire de ananas, concurenta a început să acuze stări de leșin.

„Sunt terminată psihic”, a spus Raluca Bădulescu, iar la testimoniale a adăugat: „Îmi venea să leșin acolo, să mă pun pe piatră. Voiam să mă tăvălesc pe jos”.

După ce Florin a terminat proba, un medic a intervenit pentru a o consulta pe Raluca Bădulescu. Concurentei i s-a făcut o perfuzie și a rămas sub supraveghere medicală până la următoarea misiune.

„Era o zăpușeală de mi-a luat respirația. Nu puteam să merg, simțeam că ceva nu e bine. (…) M-a văzut că stau acolo leșinată în coteț, deși nu făcusem nimic. Imediat m-a pus într-o stare bună. <<Ai băut apă?>>, răspunsul evident <<nu>>, deși am fost avertizați cu toții, înainte să începem competiția, că trebuie minim doi litri de apă pe zi”, a mai explicat Raluca Bădulescu la testimoniale.

Vezi momentul video aici:

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.