Cu ce se ocupa Ema Karter acum, după ce a renunțat la filmele pentru adulți. Tarifele pe care le percepe

Ema Karter, românca vedetă de filme pentru adulți, s-a transformat complet. Tânăra a renunțat la industrie și și-a schimbat look-ul și acum are propria afacere. Din ce câștigă bani acum.

Ema Karter, românca vedetă de filme pentru adulți, a trecut printr-o transformarea completă. În urmă cu câteva luni, aceasta dezvăluia că plănuiește să se retrasgă complet din industrie și i-a reușit. Tânăra și-a schimbat înfățișarea și câștigă acum bani dintr-o afacere complet diferită.

Din ce câștigă bani Ema Karter, după ce a renunțat la filmele pentru adulți. Tarifele pe care le percepe în noua ei afacere

Ema Karter a recunoscut că a câștigat sume uriașe din filmele pentru aduți, însă a hotărât să o ia pe alt drum. Fata a renunțat complet la vechea ei viață și acum și-a deschis o nouă afacere. În prezent, aceasta câștigă bani din cosmetică.

Potrivit informațiilor din mediul online, ea și-a deschis propriul salon în Brașov, acolo unde le oferă momente de răsfăț clientelor sale, fiind dedicat doar femeilor. De asemenea, Ema a publicat și o listă a prețiurilor pe care le practică. Astfel, pentru un tratament cosmetic facial de curățare cu oxigen hiperbaric, ea cere 300 de lei pe ședință, iar un masaj facial costă 100 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Fata oferă și tratamente corporale în salonul ei, iar cele mai scumpe pot ajunge până la 300 de lei.

Citește și: Ema Karter, românca vedetă de filme pentru adulți, întâlnire „fierbinte” cu Lil Pump: „M-am și dezbrăcat”. Detalii fără perdea

Ema Karter a trecut la rândul său printr-o transformare completă după ce a luat decizia de a renunța la filmele pentru adulți. Ea s-a mutat definitiv în România și încearcă să își creeze o viață nouă.

Deși are în continuare un stil de viață sănătos, românca vedetă pentru filmele deochiate, este schimbată complet. Tânăra și-a schimbat și culoarea părului și este aproape de nerecunoscut. De asemenea, acum își folosește numele real, Miruna Milu, pe conturile de pe rețelele sociale.

„Vreau să împărtășesc ceva important cu voi. O parte din trecutul meu aparție unei perioade în care am făcut alegeri care nu mă reprezintă și este un capitol încheiat din viața mea. Acum am ales să fac ceea ce îmi place cu adevărat, mi-am dorit demult și anume: tratamente faciale, să lucrez cu oamenii, să ofer încredere și frumusețe. Asta sunt eu azi!”, anunța ea, pe contul său de Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De ce a renunțat Ema Karter la filmele pentru adulți

Deși a avut o carieră fulminantă în insustria filmelor pentru adulți și chiar se mutase în SUA, Ema Karter a luat decizia de a se retrage complet. Ea s-a întors înapoi în țară și a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, acoerdat pentru spynews.ro, de ce a luat această decizie.

„Din octombrie 2024 nu am mai filmat nimic. M-am retras din a mai filma. Consider că am filmat suficient și este o lume foarte grea. Nu este ușor psihic, să mergi să filmezi în fiecare zi cu altcineva, cu un om pe care nu-l cunoști, cu care nu există niciun fel de atracție. Să te prefaci că îți place și te bucuri să fii acolo în scena respectivă. Cred ca am filmat totuși prea mult și îmi pare rău că am pierdut inocența pe care o aveam, dar astea au fost alegerile mele. Nu m-a susținut nimeni în ele, am fost singură, am făcut de capul meu totul și când am considerat că este prea mult m-am oprit”, spunea fata, la începutul lunii martie.

Citește și: Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Cum a reacționat când mama lui și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți

Deși la acel moment mai avea cont totuși pe Onlyfans, aceasta a dezvăluit că îl mai păstrează până când va avea o altă afacere care să îi permită să se întrețină. În plus, a ținut să le transmită un mesaj și tinerelor care ar vrea să îi urmeze exemplul.

„Sfatul meu pentru generația nouă este sa nu aleagă calea ușoara doar pentru că este ușor și cool”, a mai adăugat Ema Karter.