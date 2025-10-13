Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. Imaginile au fost făcute publice abia acum: „Să vină și un bebe!”

Antena Căutare
Dorian Popa a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu momentul în care o cere în căsătorie pe partenera lui, Andreea. Artistul i-a oferit inelul de logodnă la finalul lunii iunie, însă abia acum a făcut publice imaginile.

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:15
Dorian Popa a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu momentul în care o cere în căsătorie pe partenera lui, Andreea

Dorian Popa este un bărbat împlinit și fericit pe toate planurile. Artistul se mândrește cu o carieră de succes, dar și cu o parteneră superbă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vloggerul și-a găsit liniștea în brațele Andreei. Cei doi sunt împreună de puțin timp, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe Dorian Popa să o ceară de soție.

La finalul lunii iunie, artistul lua pe toată lumea prin surprindere cu marea veste. Se pare că focoasa brunetă l-a convins pe vlogger să-i pună inelul de logodnă pe deget.

Mai mult, Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în Maldive, în urmă cu o săptămână. Deși este discret în ceea ce privește viața personală, acesta nu a putut ține secret un astfel de eveniment față de fanii săi.

Așadar, artistul nu a stat prea mult pe gânduri și a distribuit un filmuleț în care apare alături de cea care i-a devenit soție. Cei doi organizat cununia civilă pe o plajă cu nisip alb, la apus, cu multe petale de trandafiri și lumânări.

Evenimentul a fost restrâns, având aproape doar câțiva prieteni. Până și Mamișor, mama vloggerului, a urmărit emoționantul moment într-un apel video.

Cum a fost cerută în căsătorie Andreea de Dorian Popa. Artistul a avut grijă să o facă într-un cadru de vis

Pentru că este o fire rezervată, Dorian Popa nu a oferit prea multe detalii despre cererea în căsătorie. La mai bine de trei luni de la logodnă, artistul s-a decis să publice primele imagini cu reacția partenerei sale atunci când i se pune marea întrebare.

Vloggerul a avut grijă ca Andreea să nu uite niciodată momentul. Așadar, cererea în căsătorie a avut loc pe un iaht, fiind înconjurați de prieteni. Un lucru este cert, tânăra nu se aștepta la o astfel de surpriză din partea partenerului său, însă reacția ei a fost pe măsura așteptărilor.

„Vrei să fii soția mea?”, a întrebat-o Dorian Popa.

Andreea nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. Ulterior, aceasta a spus un „DA” sincer și hotărât.

„Nici nu știu dacă e de fericire sau de supărare (n.r plânsul)”, a glumit vloggerul.

În dreptul postării, Dorian Popa a folosit o descriere care i-a emoționat pe fani.

„Cel mai frumos moment din viata mea”, a scris el.

Postarea acestuia a strâns mai bine de 40 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din parte prietenilor virtuali. Până și colegii de breaslă au ținut să-l felicite pentru cererea în căsătorie.

„Așa se face! Până și eu am avut emoții!”, „Felicitări! Să vă iubiți mult și să aveți parte numai de bucurii și împliniri” sau „Casă de piatră! Mă bucur pentru voi, sper să vină și un bebe acum!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

