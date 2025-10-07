El în costum, ea rochie albă: „Da”. Dorian Popa este de acum un bărbat căsătorit: „Madam Popa” Imagini cât o mie de cuvinte

Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-un cadru de poveste. Iată ce surpriză i-a făcut vloggerul iubitei sale.

Dorian Popa s-a logodit cu Andreea în urmă cu doar câteva luni, însă astăzi a făcut pasul cel mare. O persoană importantă din viața vloggerului a confirmat totul.

Imaginile de poveste de la căsătoria lui Dorian Popa cu Andreea

Dorian Popa și Andreea se află în Maldive. Cei doi s-au bucurat de peisajele superbe. Mai mult decât atât, Dorian și Andreea și-au unit destinele pe plajă. Evenimentul a fost o surpriză pentru tânăra mireasă. Totul a fost confirmat de soacra mare, mama lui Dorian Popa.

Conform unei surse, Luminița Popa, „mamișor”, cum este cunoscută în online, a dezvăluit că fiul ei a pus totul la cale pentru a-și surprinde logodnica. Nu a fost deloc o ceremonie clasică, iar tradițiile au lipsit cu desăvârșire, însă Dorian și Andreea au fost mai fericiți ca niciodată.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat Luminița Popa.

Deși nu le-a fost alături, „mamișor” se bucură pentru tinerii căsătoriți. Aceasta nu s-a implicat în planurile fiului ei, fiind convinsă că acesta este matur și se poate descurca singur. Totodată, este persoana care îl susține necondiționat în tot ceea ce face.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a mai spus ea.

Dorian Popa a postat câteva imagini de la eveniment, alături de iubita sa și i-a surprins fericirea când a văzut cadrul romantic în care și-au unit destinele.

Evenimentul din Maldive a fost unul restrâns, fiindu-le alături doar câteva persoane. Este posibil ca la întoarcerea în țară, cei doi să organizeze o petrecere pentru apropiați. Mama lui Dorian a mărturisit însă că nu știe ce planuri au cei doi, însă se va bucura de fiecare moment alături de ei.

„Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor”, a mai spus Luminița Popa.

Chiar și la 6.500 de kilmetri depărtare, „mamișor” a fost alături de Dorian și Andreea, printr-un apel video. Cei trei au o relație apropiată: „Am văzut pe cameră momentul, nici nu a fost nevoie să mă sune. Am văzut momentul. Ei oricum mă sună din 3 în 3 ore.”