Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru

Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru

Flavia Mihășan, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, iubește din nou, la un an de la despărțirea de fostul ei partener.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 14:43 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 16:31
Galerie
La un an de când ea și fostul partener și tatăl copiilor ei și-au spus adio, Flavia și-a refăcut viața și se bucură de noua ei relație. | Antena 1 & Instagram

Flavia Mihășan, prezentatoarea rubricii meteo de la Super Neatza de Weekend, a confirmat zvonurile legate de noul ei iubit.

Flavia Mihășan formează un cuplu cu Andrei Ciobanu

Tânăra mămică a doi băieți, Flavia a declarat că nu mai e singură și că a cunoscut un bărbat pe care îl consideră potrivit pentru ea.La un an de când ea și fostul partener și tatăl copiilor ei și-au spus adio, Flavia și-a refăcut viața și se bucură de noua ei relație.

Citește și: Cât de mult au crescut și cum arată acum cei doi fii ai Flaviei Mihășan, Carol și Tudor. În ce ipostaze i-a surprins

Articolul continuă după reclamă

Noul iubit al Flaviei Mihășan este Andrei Ciobanu, comediantul care a apărut de mai multe ori la iUmor, a scris o carte și are frecvent show-uri în cluburile de stand-up din țară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Inițial, cei doi au postat un video amuzant pe conturile lor de Instagram și acesta a fost modul în care și-au anunțat relația, doar că niciunul dintre ei nu dăduse nicio declarație.

În video, Andrei a scris „Când te cuplezi cu o femeie obsedată de curățenie”, iar el încerca să își facă un shake proteic în timp ce Flavia făcea curat în bucătărie și strângea în urma lui. Video-ul amuzant a atras atenția urmăritorilor lor care nu știau dacă să îi felicite sau nu pentru că formează un cuplu până când nu confirmau.

Postarea a strâns peste 10.000 aprecieri, iar apoi cei doi tineri îndrăgostiți au mai postat încă un video de cuplu împreună.

Citește și: Flavia Mihășan se împarte între viața profesională și cea de familie. În ce relații a rămas cu tatăl copiilor ei

Flavia Mihășan are doi băieți, pe Carol și Tudor, din relația ei cu Marius Moldovan. Cei doi s-au despărțit la începutul anului 2024 după 5 ani de relație și de atunci frumoasa blondină s-a focusat doar pe cariera ei și pe creșterea celor doi micuți.

Tudor și Carol sunt prioritatea ei, având grijă ca fiilor ei să nu le lipsească nimic. Flavia postează adesea noi imagini cu micuții ei pe rețelele de socializare și se mândrește cu ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, ea a recunoscut că formează un cuplu cu Andrei Ciobanu și că video-urile pe care le-au postat împreună nu sunt doar pentru vizualizări.

Se pare că cei doi formează un cuplu de aproximativ o lună, dar asistenta TV nu a dorit să ofere mai multe detalii.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a declarat vedeta Antena 1 pentru Cancan.

Andrei Ciobanu s-a remarcat la iUmor acolo unde a apărut cu diferite numere de stand-up ca invitat în mai multe ediții. De asemenea, el este autorul mai multor cărți.

colaj flavia mihasan
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Flavia Mihășan, apariție impecabilă pe platformă. Ce a zis Răzvan Fodor: „Ce craci!”

Oana Radu și Șerban Balaban au fixat data nunții. Când și unde va avea loc evenimentul: „Așa am visat”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o
Prințesa Diana a pus lucruri inedite într-o cutie înainte să moară. Ce au găsit acum cei care au deschis-o
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Prima imagine cu Monica Gabor după ce a născut în secret al doilea copil. Cum arată acum tânăra în vârstă de 37 ani
Prima imagine cu Monica Gabor după ce a născut în secret al doilea copil. Cum arată acum tânăra în vârstă de...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x