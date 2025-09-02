Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru

Flavia Mihășan, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, iubește din nou, la un an de la despărțirea de fostul ei partener.

Flavia Mihășan, prezentatoarea rubricii meteo de la Super Neatza de Weekend, a confirmat zvonurile legate de noul ei iubit.

Flavia Mihășan formează un cuplu cu Andrei Ciobanu

Tânăra mămică a doi băieți, Flavia a declarat că nu mai e singură și că a cunoscut un bărbat pe care îl consideră potrivit pentru ea.La un an de când ea și fostul partener și tatăl copiilor ei și-au spus adio, Flavia și-a refăcut viața și se bucură de noua ei relație.

Noul iubit al Flaviei Mihășan este Andrei Ciobanu, comediantul care a apărut de mai multe ori la iUmor, a scris o carte și are frecvent show-uri în cluburile de stand-up din țară.

Inițial, cei doi au postat un video amuzant pe conturile lor de Instagram și acesta a fost modul în care și-au anunțat relația, doar că niciunul dintre ei nu dăduse nicio declarație.

În video, Andrei a scris „Când te cuplezi cu o femeie obsedată de curățenie”, iar el încerca să își facă un shake proteic în timp ce Flavia făcea curat în bucătărie și strângea în urma lui. Video-ul amuzant a atras atenția urmăritorilor lor care nu știau dacă să îi felicite sau nu pentru că formează un cuplu până când nu confirmau.

Postarea a strâns peste 10.000 aprecieri, iar apoi cei doi tineri îndrăgostiți au mai postat încă un video de cuplu împreună.

Flavia Mihășan are doi băieți, pe Carol și Tudor, din relația ei cu Marius Moldovan. Cei doi s-au despărțit la începutul anului 2024 după 5 ani de relație și de atunci frumoasa blondină s-a focusat doar pe cariera ei și pe creșterea celor doi micuți.

Tudor și Carol sunt prioritatea ei, având grijă ca fiilor ei să nu le lipsească nimic. Flavia postează adesea noi imagini cu micuții ei pe rețelele de socializare și se mândrește cu ei.

Recent, ea a recunoscut că formează un cuplu cu Andrei Ciobanu și că video-urile pe care le-au postat împreună nu sunt doar pentru vizualizări.

Se pare că cei doi formează un cuplu de aproximativ o lună, dar asistenta TV nu a dorit să ofere mai multe detalii.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a declarat vedeta Antena 1 pentru Cancan.

Andrei Ciobanu s-a remarcat la iUmor acolo unde a apărut cu diferite numere de stand-up ca invitat în mai multe ediții. De asemenea, el este autorul mai multor cărți.

