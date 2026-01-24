Cum arată acum actrița din Pasărea Spin. Puțini ar recunoaște-o pe stradă și fanii au fost surprinși de aspectul ei la 68 de ani

Fanii au fost surprinși de cum arată acum actrița din Pasărea Spin, Rachel Ward, la vârsta de 68 de ani.

Rachel Ward a devenit cunoscută la nivel internațional cu rolul din seria Pasărea Spin, un hit din anul 1983.

Recent, Ward a fost nevoită să se apere de comentariile unor utilizatori, care i-au criticat aspectul la 68 de ani, scrie Daily Mail.

Ward a preferat să trăiască departe de lumina reflectoarelor, la o fermă din Australia alături de soțul ei, Bryan Brown, în vârstă de 78 de ani.

Cei 2 s-au cunoscut pe platoul de filmare pentru Pasărea Spin și sunt căsătoriți de peste 40 de ani.

Cum arată acum actrița din Pasărea Spin

La 68 de ani, Rachel preferă un look natural, cu părul alb, în timp ce se bucură de viața sa de la ferma pe care o deține.

Dar unii utilizatori i-au ironizat aspectul după ce actrița a distribuit un videoclip prin care își promova inițiativa de carne etică, Farmthru.

„Am citit că are 68 de ani. Arată mult mai bătrână! Eu am 62 și nu-mi vine să cred că e doar cu câțiva ani mai mare decât mine,” a scris un utilizator.

„OMG, ce naiba ți s-a întâmplat? Erai atât de frumoasă???” a scris altul. Un alt critic a susținut că aspectul lui Rachel ar fi rezultatul „anilor de neglijență”.

Nu toți utilizatorii au avut comentarii atât de dure. Mulți au scos în evidență faptul că Rachel preferă un look natural și nu a apelat la intervenții estetice ca alți actori de aceeași vârstă.

„Pentru numele lui Dumnezeu, ce comentarii îngrozitoare. S fost, este frumoasă și face o treabă incredibilă,” a scris o utilizatoare.

Rachel a răspuns la acest comentariu și a spus că îi pare rău pentru cei care îi critică aspectul în clip.

„Mulțumesc, dragă doamnă, că ai sărit în apărarea mea,” a scris Rachel.

„Pur și simplu îmi pare rău pentru acele suflete sărmane care se tem atât de mult de îmbătrânire. Vor învăța că, pentru o femeie, e libertatea supremă să renunțe la tinerețe și frumusețe,” a continuat Rachel. „A fost frumos cât a durat, dar viața are mult mai mult de oferit. Nu-i poți cunoaște plăcerile până nu ajungi acolo.”

Rachel Ward și-a cunoscut soțul pe platourile de filmare pentru Pasărea Spin

În miniseria Pasărea Spin, Rachel a interpretat-o pe Meggie, prinsă într-un triunghi amoros între personajul lui Richard Chamberlain, Ralph, și personajul lui Bryan, Luke.

În 2019, Rachel a vorbit despre atracția imediată pe care a simțit-o față de Bryan.

„Avea niște pectorali frumoși. Adică, știi, e ceva chimic, nu? E destul de simplu,” a declarat actrița. „Nu e mult de gândit acolo. M-a atras. Cam asta a fost tot.”

Cuplul s-a căsătorit la doar câteva luni după ce s-au cunoscut și au 3 copii, Rosie, Matilda și Joseph. Au devenit de asemenea bunici pentru copiii Matildei, Zan și Anouk.

În prezent locuiesc la ferma lor de creștere a vitelor din Nambucca Valley și sunt căsătoriți de peste 40 de ani.

„Este uimitor să mă gândesc că Rachel și cu mine suntem căsătoriți de aproape 40 de ani. Nu poți subestima cât de mare a fost serialul în întreaga lume,” a declarat Bryan în 2022. Dar indiferent de oportunitățile profesionale care au venit din asta, voi fi mereu mai recunoscător pentru cei 40 de ani de căsnicie și pentru familia mea.”

În ciuda faptului că sunt împreună de 4 decenii, cei doi susțin că fiecare își urmează propriul drum în cadrul familiei.

În timp ce Rachel s-a dedicat fermei și chiar a realizat propriul documentar, Rachel’s Farm, Bryan a fost plecat la filmări sau a petrecut timp la locuința lor din oraș.

„Descopăr că mă descurc bine pe cont propriu. Și el se descurcă bine singur. Cred că e destul de sănătos, după 40 de ani de căsnicie, să ai și perioade separate. Suntem destul de independenți unul de celălalt,” a dezvăluit actrița în 2024.