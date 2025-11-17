Cum arată acum Cici și Florin din trupa Sistem care cântau cu Luminița Anghel și au participat la Eurovision

Doi dintre membrii trupei Sitem, Cici și Florin, au făcut show la The Ticket sâmbăta aceasta.

Chiar dacă astăzi trupa Sistem nu mai există și fiecare dintre membrii trupei s-a reprofilat sau și-a găsit alt drum. Cici și Florin de la Sistem fac acum parte din trupa de Teatru Muzical Ambasadorii.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Cici și Florin din trupa Sistem

Ei au prezentat în ediția 11 din The Ticket un moment din spectacolul lor, No Network. Scopul acestui spectacol este să îi îndemne pe tineri să se desprindă de folosirea rețelelor de socializare și să se atașeze mai mult de lumea înconjurătoare, fiind mai prezenți în viața de zi cu zi.

Cici și Florin, foștii membri ai trupei Sistem, sunt acum actori la teatru, iar spectacolul lor inedit, cu mături, chiar i-a surprins pe jurații The Ticket.

Micutzu și prezentatorii, Bordea și Cortea, au spus că a fost un spectacol liniștitor, dar și diferit din punct de vedere vizual. Alături de ei în trupa de teatru este și Jennifer Dumitrașcu, actrița cunoscută pentru rolul Carinei din serialul „Îngerașii.”

Carina, acum în vârstă de 23 ani, este actriță la teatru, joacă în mai multe spectacole și este încântată de acest nou proiect alături de băieții din trupa Sistem.

Alături de cei trei din trupa de teatru muzical Ambasadorii mai face parte și Silvia Stanciu, prezentatoare TV și cântăreață de muzică populară. Puțini știau că Silvia mai are o mare pasiune, și anume dansul de step.

Ultimul concert al băieților de la SISTEM a avut loc pe 15 septembrie 2012, în cadrul festivalului Pro Istoria Fest de la Sighișoara. Pe atunci, membrii trupei Zoli, Cici, Phlo, Robi și Nashu au ținut sș transmită un mesaj de recunoștință tuturor celor care le-au fost alături de ei în cei 12 ani de carieră.

Fanii nu au uitat că în 2005 trupa Sistem alături de Luminița Anghel au obținut la Eurovision locul 3 pentru România, acesta fiind cel mai important rezultat obținut de o trupă românească la acest concurs muzical.

Cu ajutorul trupei Sitem, Cici și Florin spun că așa au reușit să ajungă percuționiști neconvenționali și acum caută să aducă același tip de muzică și în spectacolele lor.

După show-ul făcut pe scena The Ticket, în așteptarea voturilor, Cici și Florin au spus că orice sumă de bani ar primi, ar investi într-o viitoare producție a trupei de teatru muzical Ambadasorii și chiar i-au invitat și pe jurați să vină să vadă spectacolul complet și să se bucure din plin de ceea ce au de oferit pe scenă.

