Delia a lansat piesa "Du-mă la munte". Melodia care arată latura nomadă a artistei. Cum arată videoclipul noii piese

Delia a lansat o piesă nouă în care își exprimă dragostea ei pentru drumeții, munte și lasă să iasă la lumină spiritul ei de nomad.

Delia a lansat de curând piesa “Du-mă la munte” pentru a-și exprima dragostea ei pentru drumețiile pe munte, acolo unde se simte acasă. | Instagram & Antena 1

“Du-mă la munte” a fost compusă de Delia și Alex Cotoi, versurile scrise de Delia, iar producția Alex Cotoi, alături de care artista a lucrat la nenumărate piese de succes precum hitul “Scris în stele”, “Lacrimi din soare”, “Dor”, “Aruncă-mă”, precum și întreg albumul “Flex”.

Delia a lansat piesa și videoclipul “Du-mă la munte”

Videoclipul a fost regizat de Khaled Mokhtar și Delia, filmat și editat de Khaled Mokhtar & Cătălin Dârdea.

Citește și: Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”

Articolul continuă după reclamă

Mereu îndrăgostită de adrenalină și de frumusețea naturii la munte, Delia a compus “Du-mă la munte” pentru a pune în versuri sentimentele puternice pe care le simte atunci când face drumeții pe munte și descoperă mereu noi peisaje, noi creste, noi locuri care o fac să iubească natura cu liniștea ei și mai mult.

Piesa vorbește și despre dorul puternic pe care îl simte atunci când nu se poate bucura de libertatea și puterea pe care le trăiește intens cu fiecare ascensiune montană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Versurile piesei vorbesc despre dragostea artistei pentru natură, munte și trasee montane. Fanii care au ascultat piesa și au vizionat videoclipul au spus deja că aceasta era piesa care îi reprezintă cel mai mult personalitatea rebelă și nomadă a Deliei.

Citește și: Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

"Unde mă lasă, mă lasă dorul/ Unde mă vrei, ia-mă tu și mă du/ Unde-mi cântă inima du/ Du-mă da du-mă departe tu. Unde-i aerul e rece/ Vântul îmi scrie cântece/ Unde-s crestele goale/ Bătute de soare.

Du-mă la munte, la munte du/ Du-mă departe, departe du/ Fără cuvinte, fără trecut/ Fără sfârșit, fără început. Unde-i aerul e rece/ Vântul îmi scrie cântece/ Unde-s crestele goale/ Bătute de soare/ Dincolo de noi soare/ Dincolo de noi chemare/ Pașii mei pe căi uitate/ Dorul arde nu se abate. Dincolo de timp iertare/ În tăceri se nasc izvoare/ Dorul arde nu se abate/ Dincolo de noi soare, dincolo de noi chemare/ Pașii mei pe căi uitate, dorul arde nu se abate/ Dincolo de timp iertare, în tăceri se nasc izvoare/ Dorul arde nu se abate", sunt versurile piesei care i-a cucerit deja pe fani.

În noul videoclip pentru piesa “Du-mă la munte”, Delia apare purtând mai multe ținute cu care obișnuiește să facă drumeții, plimbându-se într-un peisaj de vis, în inima munților.

Delia este deja cunoscută pentru stilul său muzical aparte, fiind una din cele mai emblematice artiste ale genului pop. Cântăreața este cunoscută și pentru faptul că își scrie singură piesele, fiind extrem de pasionată și dedicată procesului creativ, cu numeroase hituri compuse de ea însăși.

Delia este constant pe cele mai înalte poziții din topurile muzicale prin zeci de hit-uri lansate în peste 20 de ani de carieră muzicală. Universul ei artistic este într-o continuă dezvoltare, iar acest lucru este cel mai vizibil în show-urile ei spectaculoase și inovative, mereu sold-out, de la Sala Palatului: “Deliria”, “Psihedelia”, “Acadelia”, show-urile în aer liber de la Verde Stop Arena: „Cum era” și ”Rockadelia”, “Flex”, show imersiv la Mina Museum sau evenimentul exclusivist “Delia’s Winter Wonderland” de la Teatrul Național din București prin care mereu surprinde cu cele mai creative idei.

Citește și: Motivul pentru care Delia și-a anulat 2 concerte în Spania. Ce a dezvăluit artista