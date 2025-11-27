Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Delia a lansat piesa "Du-mă la munte". Melodia care arată latura nomadă a artistei. Cum arată videoclipul noii piese

Delia a lansat piesa "Du-mă la munte". Melodia care arată latura nomadă a artistei. Cum arată videoclipul noii piese

Delia a lansat o piesă nouă în care își exprimă dragostea ei pentru drumeții, munte și lasă să iasă la lumină spiritul ei de nomad.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 10:10 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 11:26
Galerie
Delia a lansat de curând piesa “Du-mă la munte” pentru a-și exprima dragostea ei pentru drumețiile pe munte, acolo unde se simte acasă. | Instagram & Antena 1

“Du-mă la munte” a fost compusă de Delia și Alex Cotoi, versurile scrise de Delia, iar producția Alex Cotoi, alături de care artista a lucrat la nenumărate piese de succes precum hitul “Scris în stele”, “Lacrimi din soare”, “Dor”, “Aruncă-mă”, precum și întreg albumul “Flex”.

Delia a lansat piesa și videoclipul “Du-mă la munte”

Videoclipul a fost regizat de Khaled Mokhtar și Delia, filmat și editat de Khaled Mokhtar & Cătălin Dârdea.

Citește și: Delia vrea să se opereze. De ce are nevoie de intervenția medicilor: „Nu e o noutate”

Articolul continuă după reclamă

Mereu îndrăgostită de adrenalină și de frumusețea naturii la munte, Delia a compus “Du-mă la munte” pentru a pune în versuri sentimentele puternice pe care le simte atunci când face drumeții pe munte și descoperă mereu noi peisaje, noi creste, noi locuri care o fac să iubească natura cu liniștea ei și mai mult.

Piesa vorbește și despre dorul puternic pe care îl simte atunci când nu se poate bucura de libertatea și puterea pe care le trăiește intens cu fiecare ascensiune montană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Versurile piesei vorbesc despre dragostea artistei pentru natură, munte și trasee montane. Fanii care au ascultat piesa și au vizionat videoclipul au spus deja că aceasta era piesa care îi reprezintă cel mai mult personalitatea rebelă și nomadă a Deliei.

Citește și: Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

"Unde mă lasă, mă lasă dorul/ Unde mă vrei, ia-mă tu și mă du/ Unde-mi cântă inima du/ Du-mă da du-mă departe tu. Unde-i aerul e rece/ Vântul îmi scrie cântece/ Unde-s crestele goale/ Bătute de soare.

Du-mă la munte, la munte du/ Du-mă departe, departe du/ Fără cuvinte, fără trecut/ Fără sfârșit, fără început. Unde-i aerul e rece/ Vântul îmi scrie cântece/ Unde-s crestele goale/ Bătute de soare/ Dincolo de noi soare/ Dincolo de noi chemare/ Pașii mei pe căi uitate/ Dorul arde nu se abate. Dincolo de timp iertare/ În tăceri se nasc izvoare/ Dorul arde nu se abate/ Dincolo de noi soare, dincolo de noi chemare/ Pașii mei pe căi uitate, dorul arde nu se abate/ Dincolo de timp iertare, în tăceri se nasc izvoare/ Dorul arde nu se abate", sunt versurile piesei care i-a cucerit deja pe fani.

În noul videoclip pentru piesa “Du-mă la munte”, Delia apare purtând mai multe ținute cu care obișnuiește să facă drumeții, plimbându-se într-un peisaj de vis, în inima munților.

Delia este deja cunoscută pentru stilul său muzical aparte, fiind una din cele mai emblematice artiste ale genului pop. Cântăreața este cunoscută și pentru faptul că își scrie singură piesele, fiind extrem de pasionată și dedicată procesului creativ, cu numeroase hituri compuse de ea însăși.

Delia este constant pe cele mai înalte poziții din topurile muzicale prin zeci de hit-uri lansate în peste 20 de ani de carieră muzicală. Universul ei artistic este într-o continuă dezvoltare, iar acest lucru este cel mai vizibil în show-urile ei spectaculoase și inovative, mereu sold-out, de la Sala Palatului: “Deliria”, “Psihedelia”, “Acadelia”, show-urile în aer liber de la Verde Stop Arena: „Cum era” și ”Rockadelia”, “Flex”, show imersiv la Mina Museum sau evenimentul exclusivist “Delia’s Winter Wonderland” de la Teatrul Național din București prin care mereu surprinde cu cele mai creative idei.

colaj delia
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Motivul pentru care Delia și-a anulat 2 concerte în Spania. Ce a dezvăluit artista

Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară... Iulia Albu și Mike, discuție aprinsă în plină stradă la 8 luni de la separare. Ce s-a întâmplat...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Alexia Eram, dezvăluiri neștiute despre noul iubit. Ce detalii a scos la iveală fosta concurentă de la America Express
Alexia Eram, dezvăluiri neștiute despre noul iubit. Ce detalii a scos la iveală fosta concurentă de la America...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x