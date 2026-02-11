Antena Căutare
Delia și Irina Rimes, colaborarea pe care fanii o așteptau de ani de zile. Imagini din noul lor videoclip împreună

Delia a postat recent pe contul ei de TikTok câteva momente din viitorul clip pe care urmează să îl lanseze alături de Irina Rimes.

Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 11:22 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 14:01
Delia le-a pregătit o surpriză de zile mari fanilor ei. | Instagram

Delia și Irina Rimes, două dintre cele mai populare artiste de la noi, se pregătesc să lanseze în curând prima lor piesă împreună.

Delia a postat pe contul ei de TikTok un clip cu câteva imagini de la filmările pentru noul lor videoclip muzical, stârnind curiozitatea fanilor.

Delia și Irina Rimes, colaborarea pe care toți fanii o așteptau

Celebra artistă cu o voce de invidiat a impresionat recent publicul cu un concert inedit chiar de ziua ei, pe 7 februarie, când fanii ei au sărbătorit-o pe scenă. Delia le-a oferit un show de zile mari, acesta fiind cadoul ei pentru fani de ziua ei de naștere.

Citește și: Motivul pentru care Delia și-a anulat 2 concerte în Spania. Ce a dezvăluit artista

Urmăritorii ei au distribuit imagini și video-uri de la concertul extraordinar, mulțumindu-i Deliei pentru show și felicitând-o cu ocazia zilei ei de naștere. Delia s-a distrat și a cântat cu drag pentru cei care o susțin, mulțumindu-le fanilor ei pentru toată dragostea pe care i-o arată mereu atunci când are concerte sau lansează câte o piesă nouă.

Recent, ea a postat pe contul ei de TikTok un video în care apare alături de Irina Rimes, anunțând că urmează să lanseze împreună o piesă. În videoclip, Irina și Delia apar stând jos pe iarba uscată și râzând, apoi Delia apare în câteva cadre cu o umbrelă, iar în alte cadre Delia e filmată din elicopter undeva într-un câmp.

Citește și: Delia a lansat piesa "Du-mă la munte". Melodia care arată latura nomadă a artistei. Cum arată videoclipul noii piese

Fani au reacționat imediat când au văzut postarea și au scris în secțiunea de comentarii.

„Abea astept pesa”, „Abia astept sa o aud”, „Iubirileeeee” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care așteaptă cu nerăbdare această colaborare dintre cele două artiste celebre.

Se pare că faimoasele cântărețe au ales să își aducă împreună talentul muzical, vocile unice și creativitatea și să își încânte fanii cu o piesă nouă, care cu siguranță se va auzi pe toate radiourile din România.

Cei care își doresc să o vadă pe Delia în concert în viitorul apropiat trebuie să știe că artista a anunțat că va avea concert pe 8 martie la Hard Rock Cafe, chiar de Ziua Femeii, pentru a celebra ziua mamei așa cum se cuvine.

Citește și: Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"

Thalia, îmbrăcată într-o rochie de la un brand românesc, în cel mai recent videoclip al ei. Despre ce brand este vorba... Cum arată Oana Radu după prima săptămână de dietă. Artista a dat jos 4 kilograme. Ce spune despre injecțiile de slăbit...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

