Cum arată acum fiul Claudiei Pavel. Noah era doar un copil când a plecat cu artista în Statele Unite ale Americii

Claudia Pavel a plecat din România acum trei ani. Iată cât e mult a crescut fiul ei.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 16:54 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 16:54
Cum arată acum fiul Claudiei Pavel | Instagram

Claudia Pavel a decis în urmă cu trei ani să părăsească România pentru Statele Unite ale Americii. Aceasta s-a stabilit în Miami cu fiul ei, iar de atunci pare să fi înflorit.

Cum arată fiul Claudiei Pavel acum. Când au părăsit România, Noah era doar un copil

Claudia Pavel și Noah, fiul ei, au început o viață nouă în Miami. Cântăreața și-a început cariera de DJ, întreținând atmosfera la diverse evenimente și la radio.

Artista se bucură de fiecare moment în țara de adopție împreună cu fiul său. Noah a crescut foarte mult de la ultimele apariții în public în România. Claudia își ține viața privată departe de ochii curioșilor, iar Noah a avut doar câteva apariții publice.

Cu toate acestea, recent, artista a postat o serie de fotografii împreună cu el, iar la descriere a menționat cât de recunoscătoare este pentru a-l avea în viața sa.

Fotografiile sunt din vacanță, artista și Noah călătorind prin toată lumea împreună. Copilul îi seamănă foarte mult mamei sale, fiind aproape la fel de înalt ca ea și având părul creț.

Cei doi au fost însoțiți în vacanță și de cățelușa lor, Rosie, care s-a bucurat și ea de valurile mării și de nisipul cald. Alături de ei a fost și sora Claudia, Paula Pavel. Toți trei par să petreacă mult timp împreună, fie în Miami, fie în călătoriile în jurul lumii.

colaj claudia pavel și claudia și noah, fiul ei

Claudia Pavel este o mamă grijulie, tot timpul atentă la fiul ei și la nevoile acestuia. Își gestionază timpul astfel încât să petreacă momente de calitate cu Noah, să exploreze lumea și să se bucure de lucrurile mărunte, precum o prăjitură după școală.

