Au trecut trei decenii de la lansarea filmului „The Santa Clause”. La acea vreme, oameni din întreaga lume s-au îndrăgostit pe loc de puștiul simpatic care l-a interpretat pe Charlie. Timpul a trecut, iar copilul de atunci e azi un bărbat în vârstă de 39 de ani!

Îți mai amintești de puștiul adorabil din filmul „The Santa Clause”? Cum arată micuțul Charlie azi, la 39 de ani | Captură Youtube

Charlie Calvin, fiul adorabil al lui Scott Calvin, interpretat de actorul Tim Allen, din pelicula „The Santa Clause”, a rămas în inimile fanilor drept copilul care credea cu tărie în magia Crăciunului.

Actorul Eric Lloyd este cel care i-a dat viață personajului cu o înțelepciune și un simț al dreptății peste vârsta sa. Deși, la acea vreme, era aproape necunoscut, având doar opt ani, Eric a reușit să joace impecabil, oferind o interpretare memorabilă atât în momentele comice, cât și în cele emoționante.

Cum arată azi micuțul Charlie din filmul „The Santa Clause”

Au trecut trei decenii de la lansarea filmului, iar micuțul Charlie este acum un adult în toată firea. Înainte de rolul care l-a făcut celebru, Eric Lloyd apăruse în ecranizări precum „Laurie Hill” și „The Wonder Years”. De-a lungul anilor, el a continuat să joace, dar s-a implicat tot mai mult și în alte proiecte artistice, potrivit thelist.com.

Eric Lloyd a revenit în rolul lui Charlie în cele două continuări ale filmului, dar și în seria „The Santa Clauses”, apărută în anul 2022, unde s-a reunit cu Tim Allen și Elizabeth Mitchell, spre bucuria fanilor nostalgici.

Într-un interviu de pe Reddit, din anul 2015, Eric Lloyd a povestit, cu umor, cum rolul său i-a pus la încercare credința în Moș Crăciun. Deși distractive, filmările pentru „The Santa Clause” nu au fost lipsite de peripeții pentru Eric Lloyd, care avea, la acea vreme, doar opt ani. După cum a mărturisit chiar actorul, într-un interviu pentru ABC News, în 2017, și-a spart cei doi dinți din față, la jumătatea filmărilor, ceea ce a dus la modificări semnificative între scene.

„În secvența în care îl pregătesc pe Scott Calvin pentru primul său Crăciun, există o scenă în care dansăm pe hol. Această secvență a trebuit să fie mutată mai devreme, deoarece îmi spărsesem dinții cu o seară înainte”, și-a amintit Eric, notează sursa citată mai sus.

Potrivit thelist.com, în restul filmului, puștiul a apărut cu dinți falși, motiv pentru care nu are poze din copilărie cu dinți lipsă, așa cum au majoritatea copiilor.

Cu ce se ocupă Eric Lloyd în prezent

După câțiva ani de actorie, Eric Lloyd s-a orientat spre muzică și producție video. A fondat trupa „Radiomason”, unde cântă la chitară și este solist vocal, și a înființat „Lloyd Production Studios”, compania sa de producție, potrivit sursei citate mai sus.

Deși nu mai participă frecvent la audiții pentru roluri, Eric a explicat că joacă uneori în proiectele prietenilor săi și se implică în partea tehnică a filmărilor.

„Încă mai joc în proiectele prietenilor mei, dacă au nevoie. Mă ocup de sunet și de alte sarcini pe platourile de filmare”, a detaliat actorul, potrivit thelist.com.

În prezent, Eric Lloyd este căsătorit cu Lisa Marie Tasker și continuă să fie activ în lumea muzicii. Potrivit paginii sale de Instagram, artistul lucrează la proiecte muzicale cu trupa „Radiomason”, care a lansat o piesă în anul 2023. De asemenea, Eric Lloyd încă mai păstrează globul de zăpadă din filmul care i-a marcat copilăria.

În anul 2022, Eric Lloyd i-a făcut pe toți fericiți, revenind în rolul care l-a consacrat. Atunci, el a apărut alături de Tim Allen și Elizabeth Mitchell, care i-au interpretat pe Moș Crăciun și Doamna Crăciun, iar publicul a fost copleșit de nostalgie.

Lloyd a împărtășit pe Instagram fotografii de la premiera seriei, făcându-i pe toți să se uite de două ori, deoarece a apărut cu părul decolorat, mustață și barbă.

„Sunt atât de fericit să fac parte din următorul episod!”, scria el în postare.

