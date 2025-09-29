Antena Căutare
Rezultate alegeri parlamentare 2025: Partidul Acțiune și Solidaritate câștigă scrutinul cu peste jumătate din voturi

În Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare în acest weekend, mai exact pe 28 septembrie 2025.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 12:09 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 12:12
După centralizarea a 99,56% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate, partid pro-Europa condus de Maia Sandu, a obținut 50.03% din voturile cetățenilor. | Hepta

În Republica Moldova, la alegerile parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pare că se apropie de victorie, obținând majoritate în Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate este cel care o susține pe Președinta Maia Sandu.

PAS a obținut peste 50% dintre voturile cetățenilor în Republica Moldova

Numărătoare parțială a voturilor a fost afectată până la această oră și PAS a obținut peste 50% din voturile cetățenilor din Republica Moldova.

Prin urmare, Partidul Acțiune și Solidaritate va primi un nou mandat și șansa de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, fără să fie necesar să se alieze cu alte partide.

La alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au înscris 15 partide, 4 candidați și 4 blocuri electorale.

Potrivit Agerpres, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ('Blocul patriotic'), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, a obținut mai multe voturi în Găgăuzia și Transnistria, dar a pierdut la alegerile parlamentare organizate în Republica Moldova.

Datele centralizate luni de Comisia Electorală Centrală arată că după numărarea voturilor din cele 68 secții de votare din Găgăuzia, 'Blocul Patriotic' a obținut 82.35% din voturi. De cealaltă parte, Blocul Electoral 'Alternativa', al primarului Chișinăului, Ion Ceban a primit 11.47% din voturile cetățenilor.

În Găgăuzia, pro-europenii de la PAS au obținut doar 3.19% dintre voturile cetățenilor.

În Transnistria, 'Blocul Patriotic' a primit 51.02% din voturile cetățenilor, iar PAS a obținut 29.89% din voturile alegătorilor, în timp ce Blocul Electoral 'Alternativa' a primit 8.91% din voturi.

După centralizarea a 99,56% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate, partid pro-Europa condus de Maia Sandu, a obținut 50.03% din voturile cetățenilor.

Atât în Republica Moldova, cât și în diaspora, votanții au ieșit în număr mare la vot pentru a-și exprima sprijinul pentru partidul pro-Europa. PAS a obținut un scor dublu față de rezultate 'Blocului Patriotic', 24.26% din voturile cetățenilor.

Urmează să se numere voturile din încă 10 secții de vot din străinătate pentru ca procesul electoral să fie finalizat. Rezultatul alegerilor parlamentare este unu istoric, ajutând la deschiderea căii către o guvernare stabilă la Chișinău.

