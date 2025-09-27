Cum arată Bianca Drăgușanu după o nouă operație la nivelul buzelor. Ce și-a făcut: „Recuperarea a fost ușoară”

Bianca Drăgușanu nu a ascuns niciodată faptul că apelează la chirurgia estetică și a vorbit mereu deschis despre intervențiile pe care și le-a făcut de-a lungul timpului.

Recent, vedeta a trecut din nou pe la medicul estetician, iar în urmă cu aproximativ o lună și-a făcut un lip lift. Acum, Bianca le-a arătat fanilor cum arată rezultatul acestei proceduri.

Cum arată Bianca Drăgușanu după operația de lip lift

Așa cum menționam, în urmă cu aproximativ o lună, Bianca Drăgușanu a trecut din nou pragul medicului estetician, alegând de data aceasta procedura numită lip lift. Aceasta este o intervenție chirurgicală menită să îmbunătățească aspectul buzelor, prin scurtarea distanței dintre nas și buza de sus.

Practic, buza superioară este ridicată, lăsând să se vadă mai mult din roșul natural al buzelor, ceea ce le dă un plus de prospețime și volum.

Pentru această schimbare, Bianca Drăgușanu a plătit în jur de 1.500 de euro. Procedura, realizată sub anestezie locală, a durat doar o jumătate de oră. Acum, după ce s-a recuperat complet, vedeta le-a arătat și urmăritorilor ei din mediul online rezultatul, declarându-se mulțumită de felul în care arată.

„A trecut aproximativ o lună de zile de la procedura de lip lift, recuperarea a fost rapidă. Nu am avut dureri, intervenția a fost făcută cu anestezie locală. A durat aproximativ 30 de minute și consider că este una dintre cele mai frumoase intervenții pe care le-am făcut la nivelul feței”, a spus Bianca pe rețelele sociale.

Blondina, ținta comentariilor legate de intervențiile estetice

Deși a vorbit mereu deschis despre operațiile estetice, blondina nu a scăpat de critici. Recent, un internaut i-a reproșat acest lucru, iar vedeta nu s-a mai putut abține și i-a dat replica.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine. (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre."

"O să mă operez până o să arăt ca și filtrele, pe banii mei. E sănătatea mea. (…) Dacă în 2025 operațiile estetice ni se par ceva rău și ieșit din comun, sunteți de noaptea minții. Am 1.80 m, 55 de kilograme. Mănânc corect, dorm, nu beau alcool, nu fumez, îmi văd de treaba mea, de copilul meu, de casa mea”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Cancan.ro.

Câte operații estetice are Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu este de mulți ani în centrul atenției și sub lupa presei. Cariera, aparițiile, scandalurile și viața personală au făcut-o una dintre cele mai urmărite figuri din showbiz.

Desigur, aspectul fizic și imaginea impecabilă pe care Bianca le afișează online sunt cele mai vizibile atuuri ale ei, însă puțini știu câte intervenții estetice are, de fapt, diva.

La 43 de ani, Bianca Drăgușanu reușește să păcălească timpul și creează impresia că are puțin peste 20. Arată mai bine ca oricând și nu de puține ori este comparată cu o păpușă Barbie. Totuși, această frumusețe se întreține cu bani mulți și efort.

Bianca a recunoscut întotdeauna deschis că a apelat la operații estetice și s-a declarat mereu o femeie asumată. Fosta prezentatoare de la Kanal D nu ține cont de vocile care o critică pentru numărul mare de intervenții, iar în 2021 chiar le spunea acestora că nu se va opri la cele 30 de operații pe care le avea atunci. Între timp, vedeta și-a mai făcut și alte intervenții estetice.