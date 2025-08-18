Antena Căutare
Fiica Biancăi Drăgușanu, în vacanță alături de Victor Slav și Selina. Cât de bine se înțelege Sofia cu iubita tatălui ei

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a fost în vacanță cu tatăl ei și iubita acestuia. Victor Slav a făcut publice câteva imagini din escapada în familie.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 August 2025, 12:23
Fiica Biancăi Drăgușanu, în vacanță alături de Victor Slav și Selina. Cât de bine se înțelege Sofia cu iubita tatălui ei

Victor Slav și iubita lui, Selina, au plecat în vacanță în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, acolo unde se relaxează câteva zile alături de câțiva prieteni, dar și de Sofia, fetița în vârstă de opt ani pe care fostul prezentator TV o are cu Bianca Drăgușanu. Acesta a postat imagini cu cele mai importante persoane din viața lui.

Fiica Biancăi Drăgușanu, în vacanță cu Victor Slav și Selina

Victor Slav este un tată implicat și prezent în viața micuței Sofia, în vârstă de opt ani. Vedeta de televiziune a păstrat o relație bună cu Bianca Drăgușanu, mama copilului său, așa că ambii își împart timpul cu Sofia. Fetița se bucură din plin de vacanță, este relaxată și pare că se înțelege de minune cu Selina, iubita tatălui său.

Cei trei au fost cazați la un hotel de lux, iar Victor Slav și Selina au postat câteva imagini din Bulgaria, în care apare și Sofia.

„Vacanța noastră a fost un vis! Am găsit aici nu doar un hotel superb, cu camere impecabile și mâncare delicioasă, ci și oameni minunați, mereu cu zâmbetul pe buze. Plecăm cu inimile pline de recunoștință și cu promisiunea că ne vom întoarce”, au scris aceștia pe Instagram.

Ce declara Bianca Drăgușanu despre relația dintre Sofia și Victor Slav: „O iubește foarte mult”

Bianca Drăgușanu a declarat că ea și Victor Slav nu s-au certat niciodată. Tot ea a adăugat că Victor Slav își iubește enorm fiica și ar face orice pentru ea.

„Noi doi avem o comunicare foarte bună, nu ne-am certat niciodată. Poate am avut discuții mai aprinse sau contradictorii, dar o iubește foarte mult și fiecare om face cât poate, cât îi permite timpul, cât îi permite bugetul, cât îi permite și inima. Nu știu dacă sunt neapărat lucruri pe care i le-aș reproșa, probabil ar fi frumos și matur din partea mea să le fac în privat, nu public. O iubește foarte mult și așa cum poate el este alături de ea cu ce poate el”, declara Bianca Drăgușanu, la Viața fără filtru, potrivit Spynews.

