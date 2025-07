Cum arată Bianca Purcărea în costum de baie și fără machiaj. Fosta concurentă Te cunosc de undeva a răspuns reacțiilor din online

Bianca Purcărea a transmis un mesaj vulnerabil din vacanță. Iată ce le-a răspuns internauților care au avut ceva de spus la imginile cu ea în costum de baie.

Bianca Purcărea petrece câteva zile sub soarele Ciprului. Fosta concurentă Te cunosc de undeva se bucură de vremea frumoasă și de peisajele deosebite.

Aceasta și-a ținut la curent urmăritorii cu detalii din escapada romantică prin intermediul rețelelor de socializare. Acolo a postat și câteva fotografii în costum de baie.

Bianca Purcărea, mesaj vulnerabil din vacanță. Ce le-a răspuns internauților care i-au trimis anumite mesaje private

Bianca este una dintre vedetele autohtone care vorbește deschis despre situații prin care trece - atât bune, cât și mai puțin bune -, dar vine și cu o poziție fermă în unele cazuri sociale.

Aceasta a trecut printr-o situație destul de delicată în mediul online, cu care multe femei se pot identifica. Este vorba de vulnerabilitatea femeilor și expunerea lor pe rețelele de socializare, mai ales pe timpul verii.

Fiind în vacanță la plajă, Bianca a postat și imagini de pe plajă sau de la piscină, fiind evident în costum de baie. De asemenea, ea a alăturat imaginilor și un mesaj sensibil și, în același timp, puternic, menit să dea încredere tuturor femeilor. Cu toate acestea, unii internauți au avut altceva de spus.

„Oriunde, departe de casă, uit de vergeturi, de piele imperfectă, de make-up, de șolduri mai nu-știu-cum, de coapse mai nu-știu-cum și altele mai-altcumva.

Am stat în costum de baie în două piese și am băut vin pe șezlong, la apus, am făcut baie în mare și am băut margarita în piscina hotelului.

În vacanță sunt relaxată cu mine însămi cum mi-ar plăcea să fiu mereu, oriunde. Lecția mea de azi e că vreau să duc o viață ca-n vacanță. Nu cu munca, ci cu mine. Îmi place de mine în vacanță, sunt mult mai bună cu mine însămi. Of.

O să mai zic ceva și nu, să nu-ți dai ochii peste cap (prea tare): viața e atât de scurtă să fii rea cu tine… de-adevăratelea”, a fost mesajul vulnerabil care a însoți fotografiile din vacanță.

Chiar și așa, tânăra a primit o sumedenie de mesaje, după cum mărturisește de la bărbați, care i-au făcut diverse avansuri sau i-au scris mesaje indecente. Deși i-a blocat pe respectivii utilizatori, cuvintele lor au rămas cu ea.

„Trebuie să vă spun o fază. Comunitatea mea aici e comunitate de-adevăratelea. Rar se rătăcește câte-un mesaj anapoda sau comentariu răutăcios. Dar, de când am pus poză în costum de baie (doar bust, se vede doar puținpuțin sutienul), am primit tot felul de comentarii și mesaje private la care am dat block, desigur, dar sunt foarte surprinsă.

Evident, bărbați. Evident, cu explicații grafice despre cum și ce și când. Și nu e ca și cum nu știu pe ce lume trăiesc, dar mi se pare ireal cum funcționează algoritmul și face un anumit tip de content să devină fagure pentru urșii de pe social media. Bleah”, a răspuns ea la reacția unor internauți.

Bianca Purcărea are 31 de ani și este căsătorită de mai bine de 7 ani cu Robert Magheti. Cei doi formează un cuplu de 11 ani, aducându-i împreună inițial pasiunea pentru muzică.