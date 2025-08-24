Cum arată fiica actriței Aishwarya Rai, cea mai frumoasă femeie din lume. Aaradhya are 13 ani

Antena Căutare
Aaradhya, fiica lui Aishwarya Rai Bachchan și a lui Abhishek Bachchan, a devenit o prezență obișnuită pe covorul roșu, însoțindu-și mama la numeroase evenimente glamuroase din întreaga lume.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 20:45 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 12:10
Aishwarya Rai a câștigat concursul Miss World în 1994 | Getty Images

Întrebată dacă Aaradhya „învață de la cei mai buni”, Aishwarya a răspuns fără ezitare: „Este fiica mea și este mereu cu mine”.

Cum arată fiica actriței Aishwarya Rai, cea mai frumoasă femeie din lume

Internauții au apreciat-o pe Aishwarya pentru grija față de fiica ei. Unul dintre urmăritori a comentat: „O mamă care nu și-a lăsat niciodată copilul singur, deși este o regină a frumuseții. Te admir, @aishwaryaraibachchan_arb. Ca mamă, pot spune că ai făcut o treabă minunată încă de la început. Te iubesc”.

Fiind fiica unor vedete, Aaradhya ajunge adesea în centrul atenției, iar Aishwarya are grijă să o ferească de expunerea excesivă. Totuși, aparițiile lor au devenit tot mai populare, fanii fiind încântați de apropierea și stilul lor.

Aishwarya Rai Bachchan și Abhishek Bachchan, mereu în atenția publicului, au vorbit adesea despre felul în care își cresc fiica, pe Aaradhya. Aishwarya a spus că, datorită unei bune organizări, Aaradhya reușește să îmbine școala cu deplasările. În 2017, Abhishek a răspuns politicos, dar ferm, unui internaut care punea sub semnul întrebării „copilăria normală” a Aaradhyei.

Citește și: Cum mai arată Aishwarya Rai Bachchan. Actrița indiană a postat o nouă imagine alături de Abhishek Bachchan

Aaradhya și mama ei sunt de nedespărțit

Aishwarya Rai Bachchan și Abhishek Bachchan s-au căsătorit în 2007, iar în 2011 au devenit părinții unei fetițe. Familia Bachchan, una dintre cele mai apreciate și iubite din țară, are patru membri implicați în actorie, ceea ce îi aduce constant în atenția publică.

Deși, în general, au preferat să păstreze o tăcere demnă în fața zvonurilor exagerate, a comentariilor răutăcioase sau a trollingului din mediul online, au existat și momente în care au dat cele mai potrivite replici. Un exemplu des întâlnit este curiozitatea oamenilor legată de faptul că Aaradhya o însoțește aproape mereu pe mama ei, Aishwarya, la evenimente și pe covorul roșu.

Într-un interviu, Aishwarya a povestit cum reușește Aaradhya să îmbine școala cu programul încărcat al mamei sale și cu numeroasele călătorii alături de ea.

Cele două sunt de nedespărțit. Într-un interviu pentru publicația The Quint, acordat în timpul promovării versiunii hindi a filmului „Maleficent: Mistress of Evil”, unde a dublat vocea personajului interpretat de Angelina Jolie, Aishwarya a dezvăluit secretul: o planificare atentă și o bună gestionare a timpului.

„Multe dintre călătoriile mele – dacă oamenii ar fi mai atenți la detalii – au loc în special în weekenduri”, a explicat ea, conform Times of India.

Interesant este că nu doar Aishwarya a răspuns întrebărilor legate de prezența constantă a Aaradhyei la evenimente internaționale. În 2017, soțul ei, Abhishek Bachchan, a dat replica unui internaut care sugera că fiica lor ar fi lipsită de o „copilărie normală”.

Utilizatorul îi acuza pe cei doi că promovează „frumusețea fără minte”. Răspunsul lui Abhishek, politicos dar ferm, a pus capăt criticilor. Actorul din „Guru” a scris: „Doamnă, din câte știu eu… cele mai multe școli sunt închise în weekend. Ea merge la școală în timpul săptămânii. Poate ar trebui să încercați și dumneavoastră, având în vedere ortografia din tweetul dvs.”.

Pe plan profesional, Aishwarya a apărut ultima dată în „Ponniyin Selvan 2”. De când a devenit mamă, actrița și-a redus activitatea cinematografică, alegând să se bucure din plin de acest rol.

Aishwarya Rai îmbrăcată într-o ținută albă
Aishwarya Rai alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în ținute tradiționale indiene
Aishwarya Rai alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în ținute tradiționale indiene

La rândul său, Abhishek s-a remarcat în „Kaalidhar Laapata”, film apreciat de public și critici deopotrivă.

