Cum arată fiicele lui Dan Alexa din căsnicia cu Izabela. Cu ce se ocupă acum fosta soție a antrenorului

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre cele mai puternice echipe de la Asia Express, dar puțini știu cine este fosta soție a antrenorului și cu ce se ocupă aceasta.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 15:00 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 15:49
Relația antrenorului cu fiicele sale a fost dificilă din cauza programului său încărcat

Prima soție a lui Dan Alexa a fost Izabela, iar povestea lor de dragoste a fost una cu adevărat specială.

Cum arată în prezent fiicele lui Dan Alexa din căsnicia cu Izabela

Dan Alexa s-a remarcat nu doar ca antrenor de fotbal, ci și prin viața sa personală. Fiind o persoană discretă, fostul internațional a încercat mereu să-și țină familia departe de ochii publicului. Totuși, detaliile despre relațiile lui au stârnit curiozitate, mai ales după despărțirea de prima sa soție, Izabela, alături de care a trăit mulți ani.

Cei doi au fost împreună o perioadă îndelungată și au două fiice, Casiana și Antonia, care sunt acum adolescente. Casiana, în vârstă de 18 ani, începe să-și croiască propriul drum, în timp ce Antonia, de 13 ani, este încă elevă în școala gimnazială.

Izabela a fost mereu alături de fete, oferindu-le sprijin în perioada dificilă a despărțirii. Divorțul oficial a avut loc în 2016, surprinzând pe mulți, deoarece păreau un cuplu stabil.

Ca în multe cazuri, însă, viața de familie a fost marcată de tensiuni. Izabela a decis să păstreze discreția și nu a făcut publice motivele separării.

Dan Alexa: „Eu am avut parte de o soție foarte bună”

După despărțire, Izabela și-a continuat viața departe de ochii publicului. Fosta soție a lui Dan Alexa locuiește în Timișoara și, potrivit profilului său de Facebook, lucrează în domeniul medical, într-un spital local al unei instituții din Turcia, cunoscută pentru servicii de calitate.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte”, a declarat Dan Alexa, conform Cancan.ro.

După divorț, viața lui Dan Alexa a fost plină de provocări. În 2019 s-a căsătorit cu Andrada, căsnicie care s-a încheiat anul acesta și din care a rezultat un băiețel. Antrenorul a acuzat-o pe Andrada că ar fi avut o aventură cu omul de afaceri Alex Bodi, mărturisind că a observat schimbări în comportamentul soției sale.

„Bănuiam. Era schimbat comportamentul. De când am început, am aflat în 3 nopți și 4 zile. Eu am filmat ce a apărut (în presă - n.r.). Nu e confortabil, dar asta e viața. A fost greu, dar acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, dar asta e altă poveste.

Mi-a luat nevasta. E greu să mai emit o discuție cu el. Dar nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, sigur nu-mi va fi vreodată!”, a declarat el.

În prezent, antrenorul s-a întors în orașul natal, Timișoara, unde activează la Știința Poli Timișoara. Relația cu fiicele sale a fost dificilă din cauza programului încărcat și a activității profesionale, dar treptat lucrurile au intrat pe un făgaș normal, iar comunicarea cu fetele și cu Izabela s-a îmbunătățit.

