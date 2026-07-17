Mireasa, sezonul 13. Mirii, în așteptarea mireselor! Cum au reacționat băieții când le-au văzut în marea finală

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Porțile marii finale s-au deschis, iar atmosfera din platou a devenit de-a dreptul electrizantă. Rând pe rând, cei trei miri, eleganți și vizibil copleșiți de importanța momentului, au pășit în fața camerelor și s-au așezat în așteptarea clipului care le va schimba viața pentru totdeauna: intrarea mireselor lor.

Vineri, 17.07.2026, 14:15