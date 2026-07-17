Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 13. Mirii, în așteptarea mireselor! Cum au reacționat băieții când le-au văzut în marea finală
Logo show

Mireasa, sezonul 13. Mirii, în așteptarea mireselor! Cum au reacționat băieții când le-au văzut în marea finală

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Porțile marii finale s-au deschis, iar atmosfera din platou a devenit de-a dreptul electrizantă. Rând pe rând, cei trei miri, eleganți și vizibil copleșiți de importanța momentului, au pășit în fața camerelor și s-au așezat în așteptarea clipului care le va schimba viața pentru totdeauna: intrarea mireselor lor.
Vineri, 17.07.2026, 14:15
x
Mireasa, sezonul 13. Cele trei cupluri finaliste la dansul mirilor

Mireasa, sezonul 13. Cele trei cupluri finaliste la dansul mirilor

Logo show Vineri, 17.07.2026, 14:43 Mireasa, sezonul 13. Conflicte, iubire și momentele care au marcat sezonul

Mireasa, sezonul 13. Conflicte, iubire și momentele care au marcat sezonul

Logo show Vineri, 17.07.2026, 14:31 Super Neatza. Naricsa vs. Alexandra, proba de desenat cu nasul la „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Super Neatza. Naricsa vs. Alexandra, proba de desenat cu nasul la „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Logo show Vineri, 17.07.2026, 12:14 Super Neatza. Explozie de culori în laborator! Experimente ușoare de făcut acasă cu Profesorul Trăsnit Spooky

Super Neatza. Explozie de culori în laborator! Experimente ușoare de făcut acasă cu Profesorul Trăsnit Spooky

Logo show Vineri, 17.07.2026, 12:07 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Narcisa și Alexandra, ultimele semifinaliste

Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Narcisa și Alexandra, ultimele semifinaliste

Logo show Vineri, 17.07.2026, 11:58 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Gianina Delistoian

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Gianina Delistoian

Logo show Vineri, 17.07.2026, 11:50 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Denisa Pop, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Denisa Pop, câștigătoarea zilei

Logo show Vineri, 17.07.2026, 10:38 Super Neatza. Cum să spui „NU” fără să strici o prietenie

Super Neatza. Cum să spui „NU” fără să strici o prietenie

Logo show Vineri, 17.07.2026, 09:50 Super Neatza. La mulți ani, Tamara!

Super Neatza. La mulți ani, Tamara!

Logo show Vineri, 17.07.2026, 09:10 Super Neatza. Când trebuie să ne îngrijoreze căderea părului

Super Neatza. Când trebuie să ne îngrijoreze căderea părului

Logo show Vineri, 17.07.2026, 09:08 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot primi un apel care le schimbă planurile

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot primi un apel care le schimbă planurile

Logo show Vineri, 17.07.2026, 09:05 Super Neatza. World Cup News 2026: Franța - Anglia, duel pentru bronzul mondial

Super Neatza. World Cup News 2026: Franța - Anglia, duel pentru bronzul mondial

Logo show Vineri, 17.07.2026, 09:01
x