Mireasa, sezonul 13. Conflicte, iubire și momentele care au marcat sezonul

Ediția din 17 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Sezonul ajunge la final, iar acest clip este retrospectiva completă de care ai nevoie pentru a retrăi întreaga aventură a concurenților. De la primele momente din gală în care tinerii s-au cunoscut cu timiditate, până la formarea primelor cupluri, testele dure ale geloziei, vizitele tensionate sau pline de bucurie ale mamelor și petrecerile din weekend, am adunat toate momentele cheie într-o recapitulare de colecție.

Vineri, 17.07.2026, 14:31