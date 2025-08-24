Antena Căutare
Cum arată meniul zilnic al Melaniei Trump. Dieta pe care o urmează pentru o siluetă impecabilă

La 55 de ani, Melania Trump impresionează în continuare prin eleganță și o siluetă de invidiat.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 20:45 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 13:43
Melania Trump impresionează în continuare prin eleganță și stil | Getty Images

Secretul ei nu sunt dietele drastice, ci un stil de viață echilibrat, bazat pe o alimentație sănătoasă, sport și disciplină zilnică.

Cum arată meniul zilnic al Melaniei Trump

Melania Trump impresionează la fiecare apariție publică, atât prin stilul sofisticat, cât și prin silueta suplă, care pare neschimbată față de anii de modelling. La 55 de ani, își păstrează tinerețea și energia datorită unei rutine alimentare stricte, dar echilibrate, bazate pe simplitate și consecvență.

Melania își începe ziua cu un smoothie plin de antioxidanți și fibre, făcut din morcovi, spanac, mere, afine și iaurt degresat. Această băutură îi dă energie, sprijină digestia și o ajută să-și mențină tenul luminos. În fiecare zi consumă și până la șapte porții de fructe proaspete, precum mere, piersici, ananas, afine sau zmeură.

Prânzul și cina Melaniei Trump sunt mereu ușoare, dar hrănitoare: somon cu fasole verde, salată de avocado cu roșii cherry sau platouri de fructe. Ea evită alimentele procesate și zahărul rafinat, convinsă că acestea afectează atât pielea, cât și nivelul de energie.

Totuși, își permite câte un mic răsfăț – un cub de ciocolată neagră sau puțină înghețată –, dar niciodată în exces.

Sportul are un rol esențial în viața ei

Pe lângă alimentația atentă, sportul are un loc important în rutina Melaniei. Ea face pilates pentru tonus și postură, joacă tenis pentru mobilitate și, uneori, poartă greutăți la glezne ca să ardă mai multe calorii pe parcursul zilei. Pentru Melania, mișcarea nu e o obligație, ci o modalitate firească de a-și păstra energia și vitalitatea.

Melania Trump acordă o atenție deosebită îngrijirii pielii. Rutina ei se bazează pe hidratare, protecție solară și produse de calitate, fără excese sau tratamente invazive. Fața ei are un aspect natural și relaxat, dovadă că tinerețea se poate menține prin consecvență și echilibru, notează citymagazine.si.

La 55 de ani, Melania rămâne un exemplu de eleganță și disciplină. Dieta echilibrată, exercițiile regulate și grija pentru sine fac parte dintr-un stil de viață echilibrat, pe care l-a construit în timp.

Astfel, Primă Doamnă demonstrează că frumusețea și tinerețea țin de o relație sănătoasă cu propriul corp, nu doar de gene sau noroc.

Citește și: Cum a apărut Melania Trump, soția lui Donald Trump, la înmormântarea Papei Francisc. Ce ținută a îmbrăcat Prima Doamnă a Americii

Melania Trump a primit o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, i-a trimis o scrisoare de mulțumire Melaniei Trump. Anterior, Melania îi adresase lui Vladimir Putin o scrisoare în care îl ruga să se gândească la copiii lumii, spunând: „Protejând inocența acestor copii, vei face mai mult decât să servești Rusia”.

Potrivit guvernului ucrainean, aproximativ 19.500 de copii au fost deportați, iar circa 1.500 au fost aduși înapoi.

Trump a spus că soția lui iubește copiii și „urăște să vadă astfel de lucruri întâmplându-se”, precizând că are aceeași reacție și față de alte războaie. La rândul său, Zelenski a lăudat-o pe Melania pentru atenția acordată uneia dintre cele mai sensibile și dureroase probleme ale conflictului – răpirea copiilor ucraineni de către Rusia.

„Această problemă este în inima tragediei umanitare a războiului. Copiii noștri, familiile destrămate, durerea despărțirii”, a declarat Zelenski.

Melania Trump îmbrăcată cu o ținută albă, vorbind la microfon
Melania Trump îmbrăcată cu un sacou cu imprimeu leopard, vorbind la microfon
Melania Trump îmbrăcată cu un costum bej elegant, vorbind la microfon
Melania Trump îmbrăcată cu o jachetă bej, salutând oamenii

După întâlnirea de luni dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis pe rețelele sociale: „Costul uman al acestui război trebuie să înceteze! Și asta înseamnă că fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie returnat familiilor lor”.

