Mirela Vaida a dezvăluit ce păstrează cu sfințenie în cabina ei de teatru de ani buni. Confesiunea i-a emoționat pe fani

Mirela Vaida a dezvăluit pentru prima dată ce obiecte speciale păstrează în cabina ei de la teatru de ani buni.

Mereu activă și aproape de fanii ei din online, Mirela Vaida a făcut recent o confesiune care a topit inimile fanilor. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, prezentatoarea de la Acces Direct a deschis pentru prima dată ușa cabinei ei de la teatru și a dezvăluit ce păstrează acolo de ani buni.

Citește și: Mirela Vaida, detalii neștiute despre copilăria ei. Ce educație a primit vedeta de la părinți: „Nu puteai să miști un deget”

Ce obiecte păstrează Mirela Vaida în cabina ei de la teatru de ani buni

Mirela Vaida este astăzi o femeie împlinită. Mamă a trei copii, artistă și soție, vedeta se bucură și de o carieră solidă în televiziune.

Articolul continuă după reclamă

Așa cum a dezvăluit într-un interviu, tot ce a clădit în viața ei a fost cu credință în Dumnezeu. Prin urmare, și în cabina personală stau lucruri cu semnificație, păstrate cu sfințenie de-a lungul timpului.

În clipul postat pe rețelele de socializare, Mirela Vaida a arătat că a ales să își decoreze spațiul din cabina de teatru cu desenele copiilor săi. Prezentatoarea TV a mărturisit cu emoție că acestea au o valoare enormă în viața ei.

„Aici sunt niște desene ale copiilor mei de când erau ei mai mici”, a spus Mirela Vaida într-un video, potrivit Spynews.

Aceste desene îi amintesc, zi de zi, prezentatoarei Acces Direct care e adevărata ei comoară >>> FOTO AICI:

Cum l-a cunoscut Mirela Vaida pe soțul ei: „M-am rugat la Dumnezeu”

Mirela Vaida a povestit în cadrul unui podcast cum l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei. Prezentatoarea Acces Direct a mărturisit că l-a întâlnit pe soțul ei pe vremea când era studentă în ultimul an la Drept.

„Eram în facultate, în ultimul an, și toate colegele mele aveau un iubit. Și se duceau cu barca prin Cișmigiu, le conduceau acasă. Eu nu aveam pe nimeni. Și mă duceam la mănăstire, la Sfântul Elefterie, că e vizavi de Drept. Și ziceam: <<Doamne, dă-mi și mie un băiat bun! Să mă iubească, să mă ducă și pe mine în Cișmigiu cu barca>>. La șase luni, l-am întâlnit pe soțul meu. Și primul lucru a fost: <<Dacă nu mă duci în Cișmigiu cu barca…>>. Și m-a dus. Am scăpat și vâslele. Și zic: <<Gata! Doamne, l-am găsit, mulțumesc!>>. Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice. Pentru copii, că au venit greu. La fel, numai cu rugăciune am reușit, că altfel nu mă linișteam. Dumnezeu m-a ajutat în cele mai grele momente”, a spus Mirela Vaida, citată de Spynews.

Citește și: Care a fost primul job al Mirelei Vaida când a intrat în lumea televiziunii. Prezentatoarea nu se ferește să recunoască adevărul