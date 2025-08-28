Antena Căutare
Cum arată Ozana Barabancea după ce a renunțat la inelul gastric. Ce spune despre decizie | VIDEO

Ozana Barabancea, o nouă abordare în procesul de slăbire. Iată ce a povestit despre eliminarea inelului gastric și cum arată acum jurata Te cunosc de undeva!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 15:00
Ozana Barabancea a renunțat la inelul gastric. | Antena 1

Ozana Barabancea, una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, a captat din nou în atenția publicului după ce a anunțat că și-a scos inelul gastric și că a început un nou proces de slăbire.

Jurata Te cunosc de undeva a fost operată de două ori la stomac, însă de această dată a apelat la o altă abordare cu multă încredere și entuziasm, mai ales că a început să vadă deja primele rezultate.

Cum arată Ozana Barabancea după ce a renunțat la inelul gastric. Ce spune despre decizie

Invitată în platoul Știrilor Antena Stars, Ozana Barabancea a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la silueta ei. Fără rețineri și mai deschisă ca niciodată, jurata Te cunosc de undeva, a recunoscut că și-a scos inelul gastric încă de acum 6 luni și că a început un nou proces prin care să poată ajunge la numărul de kilograme pe care și-l dorește.

Ea nu s-a sfiit să vorbească despre noua abordare, ci a și oferit o serie de informații valoroase pentru toți cei care se regăsesc în situații similare, fiind extrem de mândră și de fericită pentru rezultatele uimitoare pe care le-a obținut.

„Acest program de resetare de fapt presupune schimbarea gândirii, apropo de nutriție, de ce alimente consumăm și nu mai am aceeași nevoie de zahăr, cum aveam înainte de exemplu. Am eliminat zahărul, dar nu am eliminat dulcele, pentru că folosesc niște produse extraordinar de inteligente, pe care eu le consider, de fapt, niște alimente vindecătoare. În primul rând că sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile.

În prima săptămână am slăbit 5 kilograme. Procesul l-am început pe 1 aprilie. De fapt, începutul a fost pe 28 februarie, când am decis să îmi demontez inelul gastric. În prima lună am slăbit 4 kilograme, apoi am început acest proces de resetare mentală și fizică. Este extraordinar de important să lucrezi un pic la creier. Înainte de orice trebuie să te setezi tu mental, să accepți această schimbare.

De la 1 aprilie până acum, am pornit de la 102 kilograme, acum am 74 și va trebui să ajung mai jos, nu vă spun când, pentru că trebuie să eliminăm toată grăsimea ca să putem să ne menținem pe viață la o greutate potrivită și vârstei și înălțimii și care să facă față stresului și energiei pe care trebuie să o dedic întregului meu program.” a explicat aceasta, dezvăluind astfel că a renunțat la inelul gastric.

Ce mănâncă Ozana Barabancea de când a renunțat la inelul gastric

Cât despre alimentația ei, artista a dezvăluit că s-a axat pe cât mai multe alimente sănătoase:

„Mănânc foarte sănătos, legumele în principal sunt castraveții și salata verde. Am renunțat în ultima perioadă la roșii pentru că nu sunt atât de potrivite la momentul actual ca să poți să slăbești repede. De fapt, ce înseamnă slăbitul? Este de fapt transformarea proprieri grăsimi în energie printr-un fenomen fiziologic natural de cetoză, un fenomen care ajută de fapt să îmi pot folosi această energie în toată activitatea mea.”

Întrebată dacă a îmbinat sportul cu alimentația, Ozana Barabancea a oferit un răspuns amuzant, în stilul ei caracteristic: „Nu fac sport, gândesc mult! Glumesc, încă nu, dar mă voi apuca de sport. Toată vara mea a fost o alergătură!”

Iată întreg interviul aici:

