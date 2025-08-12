Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”

Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare de excepție. Jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni. Fanii au fost luați prin surprindere când au văzut cum arată acum vedeta.

Ozana Barabancea este într-o formă de invidiat. Jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a făcut o schimbare importantă în stilul de viață, iar acest lucru a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite.

În doar trei luni, vedeta a reușit să slăbească 24 de kilograme, iar rezultatul este de-a dreptul spectaculos. Prietenii virtuali abia că au recunoscut-o atunci când au văzut-o pe rețelele sociale. Imaginile sale au stârnit o mulțime de reacții.

Cum arată Ozana Barabancea după ce a trecut printr-o transformare de zile mari. Cât de mult a slăbit

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ozana Barabancea este destul de activă în mediul online. Deși preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, aceasta nu ezită să le vorbească fanilor săi despre cele mai speciale momente.

Recent, jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a distribuit pe contul de Instagram mai multe poze cu ea într-un compleu colorat, însă un detaliu nu a fost trecut cu vederea. Urmăritorii săi au fost uluiți de cât de mult a putut să slăbească vedeta.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare!

Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: „Hai, Ozana, că poți!”. Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Va pup!”, a scris Ozana Barabancea în dreptul pozelor.

Un lucru este cert, jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a trecut printr-o schimbare uriașă, iar fanii au felicitat-o pentru ambiția sa.

Mai mult, postarea de vedetei a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții.

„Superbă că întotdeauna! Felicitări!”, „Arătați minunat!”, „Mă bucur pentru dumneavoastră, oricum sunteți superbă, cu un caracter deosebit, vă respect și iubesc pentru tot ceea ce faceți”, „Super Ozana! Arăți extraordinar și te simți la fel, iar asta se vede prin fiecare por” sau „Felicitări! Nu oricine reușește!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ozana Barabancea reușește să impresioneze de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile de pe micile ecrane, dar și din mediul online. De curând, aceasta a luat o decizie importantă în privința ținutelor sale. Ea a apelat la haine colorate care să-i scoată în evidență silueta de invidiat, superbele trăsături ale feței și energia pozitivă.