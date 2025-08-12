Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”

Antena Căutare
Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare de excepție. Jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni. Fanii au fost luați prin surprindere când au văzut cum arată acum vedeta.

Publicat: Marti, 12 August 2025, 15:03 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 15:36
Ozana Barabancea este într-o formă de invidiat. Jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a făcut o schimbare importantă în stilul de viață, iar acest lucru a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite.

În doar trei luni, vedeta a reușit să slăbească 24 de kilograme, iar rezultatul este de-a dreptul spectaculos. Prietenii virtuali abia că au recunoscut-o atunci când au văzut-o pe rețelele sociale. Imaginile sale au stârnit o mulțime de reacții.

Cum arată Ozana Barabancea după ce a trecut printr-o transformare de zile mari. Cât de mult a slăbit

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ozana Barabancea este destul de activă în mediul online. Deși preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, aceasta nu ezită să le vorbească fanilor săi despre cele mai speciale momente.

Recent, jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a distribuit pe contul de Instagram mai multe poze cu ea într-un compleu colorat, însă un detaliu nu a fost trecut cu vederea. Urmăritorii săi au fost uluiți de cât de mult a putut să slăbească vedeta.

Ozana Barabancea, detalii despre momentul când fiul ei a făcut infarct: „Instinctul de mamă". Cum se simte Andrew în prezent

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare!

Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: „Hai, Ozana, că poți!”. Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Va pup!”, a scris Ozana Barabancea în dreptul pozelor.

Un lucru este cert, jurata de la „Te Cunosc de Undeva!” a trecut printr-o schimbare uriașă, iar fanii au felicitat-o pentru ambiția sa.

Mai mult, postarea de vedetei a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții.

Ozana Barabancea a trecut prin ce de-a doua operație la stomac. Cu ce probleme s-a confruntat vedeta după prima intervenție

„Superbă că întotdeauna! Felicitări!”, „Arătați minunat!”, „Mă bucur pentru dumneavoastră, oricum sunteți superbă, cu un caracter deosebit, vă respect și iubesc pentru tot ceea ce faceți”, „Super Ozana! Arăți extraordinar și te simți la fel, iar asta se vede prin fiecare por” sau „Felicitări! Nu oricine reușește!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Ozana Barabancea în două ipostaze diferite la „Te Cunosc de Undeva!”
Ozana Barabancea reușește să impresioneze de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile de pe micile ecrane, dar și din mediul online. De curând, aceasta a luat o decizie importantă în privința ținutelor sale. Ea a apelat la haine colorate care să-i scoată în evidență silueta de invidiat, superbele trăsături ale feței și energia pozitivă.

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea" numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă"
„Când a comis-o băiatul meu…". Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept"
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători

Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10
Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
