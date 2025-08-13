Antena Căutare
Daliana Răducan și Răzvan Simion, pregătiți să devină părinți. Ce spun despre un viitor copil

Răzvan Simion, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani, și Daliana Răducan, soția lui, au vorbit deschis despre planurile lor de viitor.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 12:23
Răzvan Simion și soția lui au vorbit deschis despre dorința lor de a deveni părinți în curând. | Instagram

Răzvan și Daliana au răspuns celei mai arzătoare întrebări, referitoare la faptul de a avea sau nu copii în viitorul apropiat.

Într-un interviu pentru publicația Viva, Răzvan Simion și soția lui au spus că sunt pregătiți să devină părinți, dar în același timp nu doresc să pună presiune pe ei pentru a reuși asta cât mai repede. Cei doi soți au zis că sunt conștienți de faptul că un copil o să apară la momentul potrivit.

Răzvan Simion și soția lui au vorbit despre dorința de a deveni părinți

Din căsnicia precedentă, Răzvan Simion are deja doi copii, o fată, pe Ianca, și un băiat, pe Tudor, cu care Daliana se înțelege de minune.

Citește și: Răzvan Simion a împlinit 45 de ani! Soția lui, Daliana, i-a făcut o urare plină de emoție: „ești casa mea...”

Atunci când au fost întrebați de un viitor copil, ei au spus că nu contează dacă vor avea fată sau băiat, își doresc doar să preia ce e mai bun de la fiecare dintre ei. De asemenea, Daliana a mai spus:

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”.

De cealaltă parte, despre rolul de tată, Răzvan Simion a spus: „Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”.

Daliana Răducan a vorbit deschis și despre relația pe care a construită cu Ianca, fiica lui Răzvan, pe care o cunoaște de pe vremea când era adolescentă.

„Am avut ocazia să o întâlnesc pe Ianca atunci când încă era o adolescentă și avem amintiri foarte frumoase împreună. M-am străduit să îi ofer din înțelepciunea mea, din viziunea mea de viață și din tot ce am acumulat eu. Mă bucur dacă am reușit să am un aport frumos în evoluția ei. Acum timpul și preocupările ei sunt concentrate pe studenție și tot ce presupune această etapă, pe care sunt sigură că o va integra cu bine, fiind dedicată țelurilor sale”, a zis soția lui Răzvan Simion.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Daliana Raducan i l-a transmis sotului ei, Răzvan Simion, la aniversarea de 1 an de la nuntă

De curând, Răzvan Simion a împlinit vârsta de 45 ani, iar soția lui i-a pregătit o surpriză specială.

Răzvan Simion și-a sărbătorit ziua de naștere pe 8 august, iar urările de „La mulți ani” au curs neîncetat. Totuși, o urare specială l-a surprins cu adevărat, aceasta venind din partea soției sale, cea care îi este alături de aproximativ 5 ani și alături de care trăiește unele dintre cele mai frumoase momente din viața lui.

Cei doi sunt de nedespărțit încă din prima zi de relație, iar de un an au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu. Dragostea lor este un exemplu pentru fani, mai ales că Răzvan și Daliana obișnuiesc să împărtășească în online toate evenimentele importante din viața de familie.

Citește și: Destinația de vacanță de lux aleasă de Răzvan Simion și Daliana Răducan. Cum s-au fotografiat cei doi soți

