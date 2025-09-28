Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum îl cheamă, de fapt, pe Toto Dumitrescu. Numele din buletin este diferit de cel cu care s-a făcut cunoscut

În ultima săptămână, numele lui Toto Dumitrescu a fost pe buzele tuturor, după ce fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident în București și a părăsit locul faptei, deși imaginile arată că circula pe drumul cu prioritate.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 12:30 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 13:26
Porecla „Toto” i-a fost dată în copilărie

La aproximativ 48 de ore după accident, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins de polițiști, iar acum se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

Cum apare în acte Toto Dumitrescu

Testele făcute la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” au arătat că Toto Dumitrescu consumase cocaină.

Deși în aceste zile numele lui Toto Dumitrescu este pe buzele tuturor, puțini știu că, în acte, fiul lui Ilie Dumitrescu poartă un alt nume. În buletin, tânărul care va împlini 28 de ani în decembrie figurează ca Dumitrescu-Badea Ilie. Porecla „Toto” i-a fost dată în copilărie, pentru a nu fi confundat cu tatăl său, fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu.

Toto Dumitrescu și-a descoperit de mic pasiunea pentru actorie, motiv pentru care a studiat teatrul la Goldsmiths, Universitatea din Londra. În 2014, și-a făcut debutul pe marele ecran în coproducția româno-americană „Love by Design”.

Tânărul care în acte apare ca Dumitrescu-Badea Ilie a jucat, printre altele, în filmele „Un pas în urma serafimilor” și „Hackerville”, dar și în serialul „Adela”, difuzat de Antena 1.

Actorul, suspectat că a condus drogat

După ce a fost arestat pentru că a părăsit locul accidentului, Toto Dumitrescu le-ar fi spus anchetatorilor că a consumat droguri după impact, nu înainte să se urce la volan.

„Ancheta în plină desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina. Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul.

Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri. Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat surse juridice pentru Gândul.

De ce a fugit de la locul accidentului

Toto Dumitrescu a fost scos în cătușe de la Brigada Rutieră și a declarat că a fugit de la locul accidentului pentru că s-a speriat.

Între timp, fiul lui Ilie Dumitrescu a contestat prin avocat măsura arestului preventiv și speră să fie eliberat, deși există suspiciunea că se afla sub influența substanțelor interzise chiar în momentul accidentului produs duminica trecută, în cartierul Primăverii.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, legiștii au descoperit, două zile mai târziu, urme de cocaină atât în sânge, cât și în urină.

Dacă va fi găsit vinovat, Toto Dumitrescu riscă între 2 și 7 ani de închisoare pentru părăsirea locului accidentului și între 1 și 5 ani pentru consum de substanțe psihoactive. În perioada pandemiei a mai fost prins drogat și a primit atunci o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare.

Două imagini cu Toto Dumitrescu
Toto Dumitrescu îmbrăcat cu o ținută neagră
Toto Dumitrescu îmbrăcat cu o ținută neagră

Numele lui Ilie Badea Dumitrescu apare și în alte trei dosare penale aflate pe rol la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în care procurorii investighează scandaluri, acuzații de loviri, alte violențe și tulburarea ordinii publice. Potrivit unor surse judiciare, Toto Dumitrescu ar avea dublă calitate în aceste anchete: atât de făptuitor, cât și de parte vătămată. Avocatul său a declarat că nu comentează aceste dosare.

