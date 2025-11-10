Iulia Vântur a vorbit despre felul în care a fost primită în familia celebrului actor, dar și despre noul proiect la care lucrează de zor.

Cum se înțelege Iulia Vântur cu părinții lui Salman Khan | GettyImages

Iulia Vântur continuă să îi surprindă pe fani cu povestea sa de viață care este demnă cu adevărat de scenariul unui film.

Artista a vorbit recent despre relația pe care o are cu părinții partenerului său, Salman Khan, dar și despre felul în care aceștia au primit-o în familia lor.

Cum se înțelege Iulia Vântur cu părinții lui Salman Khan. Ce relație există de fapt între ei

După ce a decis să părăsească România, Iulia Vântur a reușit să își construiască o carieră spectaculoasă în India, acolo unde l-a cunoscut inclusiv pe celebrul actor Salman Khan, cel care, în cele din urmă, i-a devenit partener într-una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei.

În prezent, ea se bucură de un succes răsunător atât pe plan profesional, lansând constant piese noi și susținând o serie concerte și spectacole, cât și pe plan sentimental, fiind alături de unul dintre cei mai râvniți bărbați de la Bollywood.

Cei doi se înțeleg de minune și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, așa cum mulți alții văd doar în filme și tânjesc să aibă ceea ce au cele două vedete atât de îngrăgite.

Iulia Vântur se înțelege foarte bine și cu părinții actorului, recunoscând că aceștia au făcut-o să se simtă ca acasă în India, chiar dacă se află peste 5 000 de kilometri distanță de casă.

„Da, mă simt ca acasă în India. Am o nouă familie, care m-a adoptat și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Care mă face să mă simt iubită. Mă simt de-a casei, de-a familiei. Și e atât de frumos să ai o familie care petrece timp împreună, care sărbătorește totul împreună și se susține în momente dificile.” a explicat aceasta într-un interviu acordat pentru a pentru Revista Viva!.

„Încerc să-i conving și pe ai mei să vină în India, să stea cu mine aici, mai mult. Însă greu îi scot pe ai mei din cuibul lor”, a mai adăugat aceasta, luâdu-i prin surprindere pe cititori.

Iulia Vântur lucrează la un documentar serial despre Salman Khan

Recunoscătoare pentru tot ce trăiește și pentru toate cele învățate de la partenerul ei de viață, Iulia Vântur a mărturisit că aceste detalii vor ieși la iveală cât de curând prin intermediul unui documentar serial la care lucrează de zor.

Având și calitatea de producător al documentarului, nu doar partenera starului de la Bollywood, Iulia Vântur promite să ofere fanilor unul dintre cele mai bune proiecte cinematografice.

