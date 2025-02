Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a actorului

Vlad Gherman și-a sărbătorit ziua de naștere alături de prieteni și parteneră la munte. Actorul a împlinit frumoasa vârstă de 32 de ani pe 16 februarie. Mai mult, soțul Oanei Moșneagu a dezvăluit și cea mai mare dorință a lui.

A fost sărbătoare mare în familia lui Vlad Gherman. Duminică, 16 februarie, actorul a împlinit 32 de ani. Cu această ocazie specială, soțul Oanei Moșneagu a dat o petrecere pe cinste la munte, unde s-a distrat alături de prieteni și parteneră.

Atmosfera a fost spectaculoasă, iar actorul s-a bucurat de fiecare moment in compania persoanelor dragi lui. Acesta a dansat împreună cu soția lui pe mese și a suflat în lumânări, puându-și o dorință arzătoare.

„32! Sunt înconjurat de oameni minunați, de prieteni buni, de familie și de soția mea care mă aclamă așa cum o face și în filmulețul ăsta cu sticla de plastic în mână🤣 Vă iubesc și așa vreau să sărbătorim și aniversarea mea de 80 de ani, tot pe mese și tot împreună! Bam bam bam!”, a scris Vlad Gherman pe rețelele sociale în dreptul unui videoclip.

Care este cea mai mare dorință a lui Vlad Gherman

Vlad Gherman a vorbit și despre cea mai mare dorință a lui de când s-a căsătorit cu Oana Moșneagu. Pe lângă faptul că vrea să devină tată, actorul își dorește să se mute în casă nouă și să nu mai locuiască în chirie.

„Ne dorim să ne mutăm. Practic, noi acum stăm în chirie, la bloc. Ideal ar fi să ne mutăm la casă, chiar dacă sunt alte costuri mai mari la casă, dar până la urmă și un apartament cu trei camere ne-ar surâde.

Suntem în căutări, nu ne grăbește nimeni. Proprietara o cunosc, mi-e o prietenă dragă. Dar, în situația în care vine copilul și o să fim trei, va deveni un pic mai complicat și atunci va trebui să căutam să ne mutăm”, a povestit Vlad Gherman, potrivit click.ro.

Oana Moșneagu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Vlad Gherman

Oana Moșneagu a transmis pe rețelele sociale un mesaj emoționant chiar de ziua de naștere a soțului ei. Postarea l-a copleșit pe Vlad Gherman.

„Am căutat prin “Favorite” poze cu noi, majoritatea lor sunt din vacanțe sau plecări. Aș vrea mai multe poze cu tine, iubitule, prin casă când te cert că ți-ai lăsat geanta de sală la ușă, în bucătărie când ești ca un copil entuziasmat pentru banana bread-ul care ți-a ieșit cum îți doreai, pe canapeaua din sufragerie, tolăniți și obosiți la încă un episod din serial, în dormitor în diminețile când te caut prin pat ca să te iau în brațe, în hol când nu mă mișc din pragul ușii până nu vii să mă pupi de “bun-venit”, în holul blocului când tu scoți capul din lift și eu pe ușa casei, încă o dată, ca să ne mai zicem un “pa, iubire”, în multe momente care ne fac noi și care nu sunt surprinse decât în mintea sau sufletul nostru.

Mi-aș dori să le prind în poze și să le pun la albumul “noi” cu descrierile aferente, “ziua aia în care erai stresat și ne-am certat, deși problema nu eram noi”, “dimineața aia în care mi-ai făcut cafeaua deși erai super pe grabă”, “seara aia în care am stat la seriale până la 2, deși am zis că ne culcăm la 11”, “ziua aia în care am stat pe telefon mai mult decât unul cu altul și ne-a părut rău”, ca atunci când o să fim un moș și o băbuță, să stăm să ne uităm la tinerețile noastre împreună, suspinând după momentele de iubire, amuzându-ne și râzând de cele grele. Dar avem poze din vacanțe doar, sunt atât de puțin din “noi”, dar tot noi știm cât de mult e pe lângă. Și cât de greu câteodată. Dar și cât de superb și plin e, atunci când e bine. Și sunt mândră de noi. Și de tine. Foarte mândră. Am vrut să îți spun asta astăzi. Nu știu dacă ți-am zis-o vreodată prin viu-grai, dar îți las aici, în scris, pe 16 februarie, după petrecerea ta de zi de naștere. Sunt foarte mândră de tine, de bărbatul pe care îl construiești, de copilul pe care îl lași să se joace, de părintele care îmi poartă de grijă, soțul care învață să fie partener și echipă. La 32 de ani sunt poate cea mai mândră de până acum. Și îți mulțumesc pentru fiecare pas și efort.

La mulți ani fericiți, iubirea mea! Să îmi fii sănătos, că de restul ne ocupăm noi ❤️”, a scris Oana Moșneagu pe Instagram.